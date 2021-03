Bon plan : un forfait 70 Go à 9,99€ chez Orange !

Bouygues lance aussi son forfait 5 Go pour 4,99 € ! Alors que la guerre des prix sur les forfaits tournaient autour de 15€ ces dernières années, SFR a surpris tout le monde hier avec une offre à 5€ pour 5 Go de données. Et...

Bon plan : Sosh passe au forfait 100 Go à 16,99€/mois Après les 80 Go, Sosh qui n'a jamais été très généreux sur la data vient de relancer sa série limitée avec 100 Go de data dont 15 Go depuis l'Europe et les DOM. Le...

Promo Sosh : forfaits 70 Go et 100 Go à 14,99 et 15,99€ L'opérateur low-cost d'Orange relance les hostilités avec deux promotions sur ses forfaits. On trouve ainsi 70 Go de data en France métropolitaine + 10 Go depuis l'Europe...

Bon plan Sosh : le forfait 40 Go à 11.99€ à vie ! Sosh n'a pas fait les choses à moitié depuis le début de l'année. Après avoir longtemps refusé de proposer des promotions à vie sur ces forfaits, la compagnie low-cost d'Orange enchaine...

Sosh passe le forfait 50 Go de ses clients à 70 Go Sosh, l'opérateur low-cost d'Orange, ne s'occupe pas uniquement de faire des séries limitées sur ses forfaits, il n'oublie pas non plus ses clients actuels. Si vous avez souscrit...