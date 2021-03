L'iPad Pro 12,9 pouces avec écran mini-LED pas avant avril selon Digitimes

Hier, deux leakers confirmaient qu'un Apple Event va avoir lieu le 23 mars avec une diffusion en direct sur YouTube et le site d'Apple. Aujourd'hui une nouvelle rumeur vient en quelque sorte...

Les rumeurs vont bon train autour de l'arrivée d'un nouvel iPad Pro de 12,9 pouces dans les prochaines semaines, et alors qu'ils affirmaient déjà la nouvelle quelques jours auparavant, nos...

Dans les récents rapports d'analyse, nous avons pu apercevoir qu'auprès des consommateurs l'iPhone 12 Pro se vend bien mieux que l'iPhone 12 mini. Avec la version la plus petite des derniers...

C'est aujourd'hui que la firme de Cupertino va officiellement lancer la précommande de l'iPhone 12 Mini, 12 Pro Max et du HomePod Mini. Plus de 50 pays et régions vont pouvoir...