Samsung privé de Galaxy Note 21 à cause de la pénurie ?

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Samsung tire la sonnette d'alarme au sujet de la pénurie de semi-conducteurs. Annoncée et anticipée depuis de nombreux mois, celle qui avait d'abord touché le secteur automobile est en train de freiner les géants de la high-tech, tous sauf Apple. D'après le constructeur coréen, cette situation engendrée par la pandémie de COVID-19 pourrait coûter très cher à la gamme Galaxy Note 2021.

Une pénurie pour Samsung et les autres, mais pas Apple



Comme le rapporte Bloomberg, le co-PDG de Samsung, Koh Dong-jin, a déclaré lors d'une réunion annuelle avec ses actionnaires qu'il existe un «grave déséquilibre entre l'offre et la demande de puces dans le secteur informatique à l'échelle mondiale». Plus précisément, Koh a déclaré que le Galaxy Note, un appareil haut de gamme de longue date, pourrait ne pas être renouvelé cette année, Samsung devant faire le choix entre les séries Note et S. Comme le S21 est sorti il y a quelques semaines...

Le Note 20 de Samsung

La série Note se positionne comme un modèle haut de gamme dans notre portefeuille d'activités. Cela pourrait être un fardeau de dévoiler deux modèles phares en un an, il pourrait donc être difficile de sortir le modèle Note en 2021. Le moment du lancement du modèle Note peut être changé mais nous cherchons à sortir un modèle Note l'année prochaine.

Reuters a rapporté plus tôt cette semaine que Qualcomm avait du mal à répondre à la demande de processeurs de Samsung. Les conséquences plus larges de la pénurie ne sont toujours pas claires; cependant, retarder un appareil qui est généralement lancé annuellement est déjà inquiétant. L'annuler purement et simplement serait pire. Mais rappelons que Samsung semblait déjà avoir prévu de ne pas sortir son Note 21 en fournissant un S-Pen sur les S21 Ultra.



Que les fans de la pomme se rassurent, la pénurie ne devrait pas impacter Apple, car elle fabrique ses propres puces en partenariat avec TSMC. Samsung organisera un événement Galaxy Unpacked la semaine prochaine, pour révéler un nouvel appareil de la série «A». Apple est également censé tenir un keynote le 23 mars avec les nouveaux iPad, AirPods 3 et AirTags. Même une Apple TV 6 serait de la partie.