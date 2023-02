Samsung Galaxy S23 : le système d'exploitation pèse 60 Go !

Non ce n'est pas une blague ! Le Galaxy S23 a besoin de 60 Go d'espace de stockage rien que pour faire fonctionner le téléphone à l'aide d'Android 13 et de One UI. Conclusion, en prenant la version 128 Go, on a réellement 68 Go d'espace libre pour toutes ses données personnelles.

Un OS envahissant

Imaginez, vous achetez un iPhone avec 128 Go d'espace de stockage et lors de l'allumage, vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus que 64 Go, car iOS occupe la moitié de la place disponible.



C'est visiblement ce qui attend les possesseurs de Galaxy S23. Android 13 avec la surcouche One UI de Samsung pèse environ 60 Go sur les nouveaux smartphones du concurrent d'Apple.



Une aberration pour une marque aussi réputée dans le domaine. À titre de comparaison, Android 13 sur le Google Pixel 7 ne dépasse pas les 15 Go et iOS 16 sur iPhone est sous les 10 Go. Pire encore, même Windows 11 qui est destiné aux PC pèse deux fois moins lourd, à savoir 30 Go.



Le Galaxy S23 coûte donc 100 € de plus que son prédécesseur et ne propose que la moitié du stockage indiqué sur le modèle d'entrée de gamme en 128 Go. Une pilule difficile à avaler pour les futurs clients. Espérons qu'il reste assez de place pour poster un tweet moqueur sur Apple.

Comment est-ce possible ?

Comme tous les smartphones Android, Samsung est dans l'obligation d'installer certaines applications de Google avant de vendre son smartphone. De plus, le géant coréen doit proposer ses propres "applications clones", ce qui prend une place gigantesque.



N'oublions pas le modèle économique qui permet à des entreprises tierces de placer leur application dans le smartphone de la marque en échange d'une somme d'argent versée.



Si l'idée vous passe par la tête d'acheter un S23, oubliez la version 128 Go, passez directement au modèle 256 Go vendu 1019 €.



