Chrome sous-titre les vidéos en temps réel sur Mac et PC

Lorsque le géant de la technologie a lancé Live Captions en 2019, il n'était initialement disponible que pour le Pixel 4. Il a finalement fait son chemin vers d'autres modèles de Pixel avant de devenir disponible sur d'autres appareils mobiles, tels que le Galaxy S20 et le OnePlus 8. En outre, elle ne fonctionnait pas pour les appels téléphoniques au début, uniquement sur les lecteurs audio. Cependant, presque un an après sa sortie, Google a dévoilé Live Captions pour les appels sur les appareils Pixel. SI cela fonctionne maintenant sur ordinateurs avec Chrome 89, cependant, l'audio doit être en anglais - il ne reconnaît encore aucune autre langue. Les légendes apparaissent dans une fenêtre en bas de l'écran, que les utilisateurs peuvent agrandir ou fermer s'ils n'en ont pas besoin.

Google testait les sous-titres en direct pour les vidéos jouées dans Chrome sur ordinateur depuis mai de l'année dernière. Désormais, tous les utilisateurs de Chrome sur Mac et PC peuvent profiter du sous-titrage en temps réel, à condition d'installer la version 89 de la version stable du navigateur. La dernière version du navigateur dispose d'une nouvelle section Accessibilité des préférences qui permettra aux utilisateurs d'activer les sous-titres en direct. Après activation, ils verront les sous-titres de tous les fichiers audio et vidéo qu'ils lisent sur leur navigateur en anglais.

