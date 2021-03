Une femme a été facturée 1850€ pour des bananes avec Apple Pay

Le problème n'avait rien à voir avec Apple Pay, mais plutôt avec la caisse en libre-service M&S que la femme utilisait. Cependant, parce qu'Apple Pay n'a pas de limite de paiement, sauf celle de la carte du client renseignée dans le Wallet, le paiement a été validé, délestant Barnes de 1602 £. Comme la seule caisse du magasin était cassée, Barnes a dû marcher 45 minutes jusqu'au M&S le plus proche pour réclamer un remboursement. Marks & Spencer a déclaré avoir contacté la cliente pour s'excuser et offrir un remboursement. Heureusement que tout s’est bien terminé pour elle, l’occasion de rappeler qu’il est important de vérifier les montants affichés à la caisse quand vous payez sans contact, même dans la limite des 50€ avec une carte de crédit, car une erreur est vite arrivée.

J'étais pressé avant le travail, alors quand je suis arrivé à la caisse, j'ai utilisé le sans contact et c'était instantané. J'ai marqué un temps d’arrêt quand j'ai vu l'écran mais à ce moment-là, mon reçu était déjà en cours d'impression. C'était trop tard.

À l’insu de Barnes, une caisse défectueuse a facturé à la pauvre femme 1 599 £ (plus de 1850 €) pour les bananes. Son panier total aurait dû coûter quatre livres, mais elle a fini par régler la somme de 1602 £.

Cymbre Barnes, de Londres, affirme qu'elle est entrée dans une succursale de M&S en se rendant au travail pour prendre de la nourriture pour la journée, y compris un régime de 1 £ de bananes. Dans une précipitation, elle a utilisé Apple Pay à la caisse (qui n'a pas de limite sur le montant que vous pouvez dépenser) et ne s'est rendu compte que trop tard qu'il y avait eu une grosse erreur.

Cette histoire insolite a été rapportée par The Mirror :

Une femme anglaise a été facturée plus de 1850 € par une caisse défectueuse pour un régime de bananes dans la chaîne de supermarchés Marks & Spencer en utilisant Apple Pay pour régler ses achats. Cela fait cher l’unité...

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.