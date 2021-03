macOS Big Sur 11.3 émule les contrôleurs de jeu pour les apps iPhone

Guillaume Gabriel

L'une des grandes batailles d'Apple au sein de ses nouveaux Macs M1 n'est autre que de pouvoir proposer un certain confort aux développeurs dans le cadre de l'implémentation ou de la création d'applications iPhone et iPad. Dans la dernière version bêta de macOS Big Sur 11.3, la Pomme a notamment ajouté l'émulation des contrôleurs de jeu, permettant à un clavier ou un combo clavier et souris de fonctionner comme une manette.

Une nouvelle fonctionnalité découverte par Steve Moser, contributeur de MacRumors, qui offre la possibilité de jouer à ceux qui ne possèdent pas de contrôleur.

Il est possible de se servir d'émuler les contrôleurs de jeu

Comme le montrent les images partagées par l'homme, les boutons de contrôleur de jeu courants sont mappés aux touches du clavier et aux boutons de la souris. X, par exemple, est mappé à Q, le stick directionnel est mappé à WASD et Y est mappé à E.



Ainsi, Apple apporte une solution pour les personnes ne possédant pas de contrôleur de jeu, mais qui souhaite en profiter avec leur clavier ou le duo clavier/souris. Notons également la présence d'un panneau "Alternatives tactiles" pour mapper des fonctionnalités tactiles telles que toucher, glisser, faire glisser et incliner avec les touches du clavier.

