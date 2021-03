Crazy Run : un jeu multijoueur qui rejoint le catalogue de Snapchat

Guillaume Gabriel

Depuis quelques mois maintenant, le célèbre réseau social de photos éphémères Snapchat (v11.20.0.40, 208 Mo, iOS 10.0) a lancé son propre catalogue de jeux pour pouvoir défier ses amis. Que ce soit au tour par tour, en différé ou en temps réel, nombreuses sont les possibilités sur la plateforme pour s'amuser avec ses contacts.

Depuis quelques heures, un petit nouveau rejoint l'espace dédié : Crazy Run est un jeu multijoueur qui vous met dans la peau d'un coureur au sein d'un parcours rempli d'obstacles.

Snapchat accueille le nouveau jeu Crazy Run

Le développeur Gismart et Snap Inc, les propriétaires de Snapchat, ont annoncé un partenariat pour le lancement d'un nouveau jeu au sein du réseau social. Du nom de Crazy Run, ce dernier vous lance un parcours d'obstacles dans le but d'être le premier à franchir la ligne d'arrivée face à d'autres joueurs.



Lana Meisak, en charge du développement business chez Gismart :

En commençant par une coopération sur un seul jeu, notre relation avec Snap s'est rapidement étendue au partenariat multi-jeux. Nous sommes ravis de présenter Crazy Run et nous espérons que le public appréciera autant que Color Galaxy.



Nous sommes également ravis de pouvoir explorer d'autres opportunités avec Snap. En rejoignant le cercle des premiers partenaires de Snap pour intégrer sa technologie, Snap Kit et Bitmoji for Games. Nous discutons actuellement d'autres opportunités en utilisant Bitmoji pour les jeux avec des marques tierces passionnantes.

