Les nouvelles applications : Morpho, Happy Things :), Byline

Morpho Converter (App, iPhone / iPad, v1.0.3, 14 Mo, iOS 14.0, Think Tap Work) Morpho est une nouvelle approche des conversions, axée sur la vitesse. Ouvrez, saisissez un nombre et visualisez instantanément toutes vos conversions préférées. Pas de violon. Publicité Configurez Morpho pour afficher toutes vos conversions les plus utilisées afin de voir ce que vous voulez et seulement ce que vous voulez.



Choisissez parmi 175 unités et 170 devises.



Télécharger l'app gratuite Morpho Converter Publicité





Happy Things :) (App, iPhone / iPad, v1.0.12, 42 Mo, iOS 13.0, Talia Soen) Happy Things est là pour vous aider à vivre une vie plus heureuse!

Nous disons tous que nous voulons être heureux, mais savez-vous ce qui vous rend vraiment heureux? Pouvez-vous trouver du temps pour cela dans votre vie bien remplie?

La plupart des gens ne le font pas!



C'est exactement ce pour quoi Happy Things est là - nous transformons les principes scientifiques et psychologiques en pratiques de bonheur en bouchées - des activités quotidiennes petites, simples, diverses et personnalisées que vous pouvez facilement intégrer à votre vie bien remplie pour augmenter votre bonheur et votre bien-être. Télécharger l'app gratuite Happy Things :)





Byline (App, iPhone / iPad, v1.5.7, 2 Mo, iOS 13.5, App't) Byline est une version moderne de cadavre exquis. Les histoires fortuites s'assemblent une ligne à la fois, chaque écrivain ne voyant qu'une ligne avant la leur. Créez l'histoire la plus étrange, la plus drôle, la plus effrayante et la plus étrange possible.



Écrivez la première ligne de votre histoire et postez-la sur le site pour que des étrangers la terminent ou alors envoyez-la à un groupe spécifique de personnes que vous connaissez. Une fois terminé, vous décidez qui peut voir. Publicité Télécharger l'app gratuite Byline