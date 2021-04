Amazon aurait l'idée d'ouvrir des magasins pour vendre les invendus à prix cassés

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

3



Amazon ne manque pas d'idées pour s'enrichir encore un peu plus et la dernière en date semble plutôt intelligente. Afin de réduire le nombre de destructions d'objets invendus, la société pourrait ouvrir des magasins physiques pour en revendre une partie avec des remises conséquentes.



Publicité

Gagner de l'argent avec les invendus



Amazon est sans aucun doute l'entreprise de commerce en ligne la plus connue et la plus riche des États-Unis voire du monde. La pandémie qui sévit depuis plus d'un an ainsi que les nombreux confinements et fermetures de boutiques physiques ont permis à la société de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, d'exploser d'une manière encore plus impressionnante que ce qu'elle n'avait déjà réussi à faire ces dernières années.



Avec autant de milliards amassés, il est normal qu'Amazon cherche à améliorer son système pour rester au sommet. C'est ainsi que l'on apprend en ce vendredi 2 avril 2021 que le géant du commerce en ligne aurait soumis l'idée d'ouvrir des "magasins discount" afin de revendre les appareils électroniques et ménagers invendus à des prix cassés, avec des remises plus qu'intéressantes.

Pour ce faire, Amazon aurait pour objectif d'ouvrir des magasins physiques dans les centres commerciaux afin d'y exposer les stocks invendus des entrepôts. Si à première vue, il vous semble étrange qu'un commerce en ligne aussi immense souhaite ouvrir des boutiques physiques, cette idée a tout simplement pour but de détruire le moins d'articles possibles. Un rapport qui date d'il y a tout juste deux ans explique justement le fait qu'Amazon détruit des millions de produits invendus chaque année.



Toujours à cause de cette pandémie mondiale qui ne semble pas vouloir nous laisser tranquille, Amazon aurait pour le moment décidé de mettre de côté cette idée mais nul doute qu'elle pourrait refaire surfaces d'ici quelques années. Quoi qu'il en soit, cela ne serait pas la première fois qu'Amazon se lance sur le marché physique car d'autres projets sont déjà en place dont les fameux magasins Amazon Go présents aux États-Unis et au Royaume-Uni, qui permettent de faire des achats sans passer par une caisse.



Sachez d’ailleurs qu’il y a des offres Amazon Prime en ce moment sur le site.



Source