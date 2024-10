Amazon arrête ses magasins "Fresh" entièrement automatiques aux US

Amazon vient d'arrêter de dépenser son temps et son argent dans l'amélioration de la technologie "Just Walk Out", supprimant ainsi le côté entièrement autonome de ses magasins d'alimentation "Fresh" aux États-Unis, comme le rapporte The Information. Le système de caisse automatique s'appuie sur une multitude de caméras et de capteurs, mais aussi sur les bons vieux yeux humains pour suivre ce que les clients emportent en quittant le magasin, et les facturer en conséquence.

De la poudre aux yeux

Alors qu'Amazon avait impressionné tout le monde en 2017 expliquant que ses magasins ne s'appuyaient que sur la technologie et l'IA pour fonctionner, il y aurait plus de 1 000 personnes en Inde qui scannent les flux des caméras pour garantir la précision des achats. Pas de caissier visible, mais une armée derrière les écrans. Les premiers lieux s'appelaient "Amazon Go".



De plus, l'installation et la maintenance de l'équipement nécessaire coûtent également très cher, la technologie Just Walk Out n'avait fait son chemin que dans la moitié des magasins Fresh aux États-Unis. Sans compter la frustration des consommateurs, parfois facturés à tord, recevant leur ticket des heures plus tard et autres déconvenues.



Mis bout à bout, ces problèmes ont largement dépassé le système classique avec des personnes physiques sur place, quitte à avoir des caisses automatiques pour que les clients scannent eux-mêmes leurs achats.



Et que dire de la protection de la vie privée ? Les caméras et capteurs recueillent en permanence des informations biométriques sur les clients, comme la forme et la taille du corps à des fins d'identification et de suivi. Cette situation a donné lieu à une action collective à New York, accusant l'entreprise de collecter des informations biométriques sans en informer correctement les consommateurs.

Amazon a voulu revendre sa technologie

Voyant les pertes s'accumuler, Amazon a essayé de vendre la technologie à d'autres chaînes de magasins, sans grand succès. Elle s'est associée à Starbucks dans quelques lieux et a procédé à un petit lancement dans les hôpitaux pour le personnel médical, mais c'est à peu près tout.



La firme créée par Jeff Bezos s'est heurtée à deux obstacles : sa réputation de "mauvais" concurrent et la nécessité d'avoir un plafond relativement haut pour accueillir les capteurs.

Une alternative plus simple

La technologie Just Walk Out continuera d'être proposée dans certains magasins au Royaume-Uni. Pour ce qui est des États-Unis, Amazon affirme que le retrait de ces systèmes s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large visant à réorganiser sa branche "épicerie de détail". L'entreprise veut mettre en avant ses chariots intelligents Dash, qui s'occuperont de suivre les dépenses en temps réel et, bien sûr, de permettre aux consommateurs de ne pas passer à la caisse. Une alternative plus simple à mettre en oeuvre, certainement.



De son côté, Apple n'a jamais été dans ce sens avec ses Apple Store, fournissant aux clients un tas de spécialistes un peu partout dans le monde.