Amazon arrête la livraison par drone en Californie

En 2022, Amazon annonçait avec une grande fierté proposer un nouveau mode de livraison à Lockeford en Californie. Avec l’approbation des autorités locales, Amazon avait lancé "Prime Air", une livraison par drone autonome (avec pilote au cas où) en moins d'une heure pour les articles qui pesaient moins de 2 kg. Le programme très innovant avait été accueilli avec enthousiasme par les habitants des deux villes qui voyaient cela comme une petite "révolution" dans le secteur de la livraison à domicile.

Amazon abandonne la livraison par drone en Californie (mais pas au Texas)

Amazon a annoncé hier l'arrêt immédiat des opérations de son service de livraison par drones à Lockeford, une petite ville de 3 500 résidents en Californie, cette décision a surpris de nombreux habitants pour qui le service était devenu populaire. Lockeford avait été la seconde ville dans le cadre du lancement des livraisons par drones d'Amazon aux États-Unis, suivant le premier site pilote à College Station, au Texas.



Sur son site internet, l'entreprise n'a pas donné d'explication concernant l'arrêt de ses opérations à Lockeford. Il y a des possibilités que cela soit en lien avec des plaintes répétitives de plusieurs habitants qui n'appréciaient pas que des drones volent au-dessus de leur propriété sans leur autorisation, mais rien n'est officiel. Une chose est sûre, c'est qu'Amazon a déclaré que tous les employés qui travaillaient quotidiennement sur l'activité "Prime Air" seront redirigés vers d'autres services, aucun licenciement n'aura lieu.

Prime Air continue de fonctionner sans interruption à College Station au Texas, le service a récemment été élargi pour inclure des livraisons de médicaments via Amazon Pharmacy, promettant des livraisons en moins d'une heure pour certaines commandes. En plus de maintenir ses opérations au Texas, Amazon a révélé des plans pour ouvrir un nouveau site de livraison par drones à Tolleson en Arizona, une ville de plus de 7 000 habitants dans le comté de Maricopa. Ce nouveau site annonce des livraisons le jour même grâce à un nouveau centre de traitement hybride et une station de livraison dédiée.



Malheureusement, le lancement à Tolleson est pour l'instant retardé, en partie à cause des discussions en cours avec les autorités locales. Des craintes autour de la sécurité et de la confidentialité ont lieu, mais Amazon fait tout pour rassurer les autorités en mettant en avant des garanties et promesses d'un fonctionnement sans risque sur la vie privée des habitants.



Pour le moment, Amazon est toujours au stade de "test" pour son service de livraison Prime Air initié en 2013, les expérimentations devraient se poursuivre aux États-Unis pour encore quelques années. Amazon n'exclut pas à l'avenir de déployer la livraison par drone dans d'autres pays. Si vous habitez dans une ville proche d'un entrepôt logistique Amazon, il y a de fortes chances que vous soyez éligible à ce type de livraison futuriste dans un lointain avenir.