Amazon livre l’iPhone par drone en 1h aux USA

Amazon franchit une nouvelle étape dans la logistique du futur en étendant son service de livraison par drone aux iPhone et autres produits électroniques. Grâce à l’approbation de la FAA, l’entreprise accélère ses ambitions pour des livraisons ultrarapides et automatisées, tout en testant déjà cette technologie dans certaines régions des États-Unis.

Amazon étend la livraison par drone à l’iPhone : un pas de plus vers l’avenir de la logistique

Amazon a récemment obtenu l’autorisation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour élargir son service de livraison par drones, Prime Air, à de nouveaux produits, notamment les iPhone, AirPods et AirTags d’Apple. Cette avancée marque une étape significative dans l’évolution de la logistique et de la livraison rapide de produits électroniques.

Une livraison rapide et simplifiée

Le service Prime Air promet des livraisons en 60 minutes ou moins, grâce à des drones capables de transporter des colis pesant jusqu’à 2,27 kg (5 livres). Actuellement, cette option est disponible dans certaines zones de College Station, au Texas, et de la vallée ouest de Phoenix, en Arizona. Les livraisons sont effectuées pendant les heures de clarté et par conditions météorologiques favorables.

Amazon a simplifié le processus de livraison : les clients n’ont plus besoin de placer un code QR au sol. Lors de la première commande, ils sélectionnent un emplacement de livraison pré-approuvé sur une image aérienne de leur domicile, qui sera utilisé pour les livraisons futures.

Des drones de nouvelle génération

Amazon utilise ses drones MK30 pour ce service. Ces appareils peuvent voler sous une pluie légère et déposer les colis à une hauteur de 13 pieds (environ 4 mètres). Les MK30 peuvent transporter des colis jusqu’à 2,27 kg et couvrir de plus grandes distances que les modèles précédents.

Sécurité et fiabilité

Des incidents survenus en décembre 2024 ont conduit Amazon à renforcer la sécurité de ses drones. Deux drones MK30 se sont écrasés en raison de lectures d’altitude erronées causées par une mise à jour logicielle. Depuis, Amazon a intégré plusieurs capteurs pour confirmer l’atterrissage et a reçu l’approbation de la FAA pour reprendre les vols en mars 2025.

Expansion internationale

Amazon prévoit d’étendre son service de livraison par drones au Royaume-Uni et à l’Italie, sous réserve d’approbations réglementaires. En Italie, un test réussi a été réalisé à San Salvo, avec des livraisons commerciales prévues pour 2025. Rien pour la France pour le moment.

Cette initiative permet aux clients de recevoir rapidement des produits électroniques, tels que l’iPhone, directement chez eux. Bien que le service soit actuellement limité à certaines régions des États-Unis, Amazon envisage une expansion progressive à d’autres villes et pays.

L’intégration des drones dans la chaîne logistique représente une avancée majeure vers des livraisons plus rapides et efficaces. Avec l’amélioration continue de la technologie et l’obtention des autorisations nécessaires, Amazon pourrait transformer la manière dont les produits sont livrés à travers le monde.

