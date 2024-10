Il attache un iPhone 16 Pro à un drone pour enregistrer Chicago en 4K

L'un des atouts majeurs des iPhone 16 Pro, c'est la capacité d'enregistrer des contenus en 4K avec du 120 images par seconde. Le résultat est à chaque fois impressionnant par la qualité de l'image, mais aussi par la fluidité entre les scènes. Un cinéaste nommé Joey Helms a eu l'idée d'attacher un iPhone 16 Pro sur un drone et l'a fait voler à des endroits clés de Chicago. Le résultat est magnifique !

L'une des plus belles vidéos de l'année avec un iPhone 16 Pro ?

Imaginez que vous venez d'acheter un iPhone 16 Pro et que quelques minutes après l'avoir déballé, vous l'attachez à un drone pour le faire voler à plusieurs centaines de mètres en pleine ville. C'est l'expérience qu'a réalisée le cinéaste Joey Helms. Ce nom vous dit peut-être quelque chose et ce n'est pas un hasard, puisque Helms est connu dans l'univers de la photographie et de la vidéo pour faire des vidéos spectaculaires chaque année avec la dernière génération d'iPhone.



Pour l'iPhone 16 Pro, Joey Helms l'a attaché à un drone et a enregistré des vidéos aériennes de Chicago. On peut y observer le drone qui va au-dessus des plus grandes tours de Chicago ou encore qui vole juste à côté des métros en circulation.

La particularité de cette vidéo, c'est que toutes les séquences ont été tournées en ProRes LOG 4K avec un montage final sur le logiciel professionnel d'Apple "Final Cut Pro X". Si vous n'avez pas regardé les annonces des iPhone 16 Pro, le ProRes LOG 4K est une fonctionnalité technique avancée qui permet d’enregistrer des vidéos en 4K avec le codec ProRes tout en utilisant un profil de couleur logarithmique (LOG). Ce mode optimise la plage dynamique capturée, réduisant le contraste initial pour préserver un maximum de détails dans les hautes lumières et les ombres. Cela offre aux vidéastes un contrôle accru lors de la post-production, notamment en ce qui concerne l’étalonnage des couleurs, tout en conservant une qualité d’image optimale grâce à la compression réduite du codec ProRes.



Joey Helms n'a pas précisé combien cette vidéo lui a coûté (car il faut acheter le drone et le support pour y fixer l'iPhone) ni le temps que cela a pris pour le montage. Quoi qu'il en soit, la dépense et le temps généré sont largement rentabilisés quand on voit le résultat final ! La vidéo dure seulement 3 minutes et 3 secondes, mais elle en met plein les yeux avec notamment de nombreux ralentis en 120 images par seconde.



Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à suivre Joey Helms sur Instagram, il s'agit d'un photographe professionnel qui utilise souvent des iPhone lors de ses expéditions (en plus des appareils photo professionnels Sony qu'il dispose).