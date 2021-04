Les nouvelles applications : Greg, Halbestunde, Art+Steps

Voici 3 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Greg, Halbestunde, Art+Steps.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Publicité

Greg (App, iPhone, v1.6.5, 29 Mo, iOS 13.2, PlantX)

Laissez-moi deviner, vous avez acheté un tas de plantes au cours des derniers mois et maintenant vous vous sentez dépassé? N'ayez pas peur, Greg est là! Pendant que vous vendez votre pépinière locale, j'ai travaillé d'arrache-pied pour étudier plus de 35 000 points de données collectés sur les plantes d'intérieur dans le monde. Je vais établir un calendrier pour chacune de vos plantes et l’adapterai au fil du temps en fonction de vos habitudes ainsi que de la météo et du climat de votre région. Préparez-vous pour la jungle intérieure de vos rêves!



-Obtenez des notifications quotidiennes de ma part lorsque les plantes ont besoin de votre attention

-Pas besoin de définir un horaire. Ajoutez chacune de vos plantes et laissez la science des plantes s'occuper du reste

Télécharger l'app gratuite Greg