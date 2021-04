Adobe propose Illustrator en bêta sur Mac M1

Moins d'un mois après la sortie d'Adobe Photoshop pour Apple Silicon et plus de trois mois après la sortie d'Adobe Premiere Pro, Premiere Rush et Audition pour les Mac M1, Adobe a commencé à tester Illustrator sur la dernière architecture de puces d'Apple.

Adobe Illustrator est optimisée pour les Mac M1

Adobe a publié la première version bêta d'Illustrator pour Apple silicon il y a quelques jours, affirmant que de nombreuses fonctionnalités principales d'Illustrator sont prises en charge dans la version native du programme pour Apple silicon. Jusqu'à présent, les utilisateurs devaient exécuter Illustrator sur les nouveaux Mac M1 en utilisant l'émulation Rosetta 2 d'Apple. Cela réduit d'environ 20% les performances.



Avec la prise en charge native, Illustrator et d'autres applications telles que Photoshop offrent non seulement une expérience plus fluide, mais une fiabilité améliorée sur les machines Mac plus récentes. Les clients Adobe souhaitant tester Illustrator avec Apple Silicon peuvent télécharger la version bêta 25.3.1 à partir de la section «bêta» de l'application Creative Cloud Desktop.



Ce logiciel sorti en 1987 est très apprécié des dessinateurs mais est aussi le complément idéal à Photoshop pour la partie vectorielle. Même si ce dernier a intégré de nombreuses fonctionnalités de son cousin, Illustrator reste plus pointu et plus complet.



Pour ceux que cela intéresse, Illustrator est également disponible sur iPad depuis quelques mois. La version Mac M1 s'en inspire très certainement puisque l'iPad et les derniers Mac tournent sur la même architecture matérielle.

