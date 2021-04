Facebook Pay introduit les paiements via code QR

Il y a 5 heures

Alexandre Godard

Facebook tente d'améliorer son service de paiement en ligne sécurisé en ajoutant la création de QR Code. Une pratique déjà connue ailleurs mais efficace que les utilisateurs l'ayant déjà testé affectionnent tout particulièrement.

Facebook Pay lance le paiement par code QR

Si vous êtes un utilisateur de Facebook, il y a fort à parier que ces derniers mois ne vous ait pas réjouis tant le réseau social se fait critiquer et pointer du doigt de tous les côtés. La dernière mauvaise nouvelle en date est apparue pas plus tard que samedi et elle concerne un vol de données de plus de 553 millions d'utilisateurs.



Cette fois-ci, c'est une bonne nouvelle que nous apprenons en ce mardi 6 avril 2021 au niveau de Facebook Pay. Dès aujourd'hui, il est possible de créer un code QR personnalisé pour l'envoyer à un autre utilisateur afin qu'il vous paye instantanément et de manière sécurisée. Au niveau des paramètres Facebook Pay, un nouvel onglet "Scan" fait son apparition et c'est grâce à celui-ci que vous pouvez créer en un seul clic ce fameux QR code.



Pour rappel, ce service a été lancé en 2019 et offre plusieurs possibilités comme le paiement de particulier à particulier, vers une entreprise, pour l'achat d'un produit... Il est d'ailleurs disponible à l'intérieur de toutes les apps du groupe Facebook à savoir Messenger, Instagram et WhatsApp.

Même si cette nouveauté apporte un plus au service de paiement de Facebook, il est tout à fait logique de se poser la question sur l'utilisation de celui-ci, tant nous savons qu'à l'heure actuelle, énormément de solutions "faciles" de paiement sont disponibles via notre smartphone et privilégier par les consommateurs au détriment de Facebook Pay.

Comme le souligne MacRumors dans l'interview de Scott Harkey, directeur de la stratégie et responsable des services financiers et des paiements chez Levvel, il va falloir un immense travail pour que les utilisateurs perçoivent Facebook Pay comme le premier moyen de paiement en ligne.

En fin de compte, les méthodes de paiement doivent résoudre un problème et être plus faciles ou plus avantageuses que les méthodes existantes. Si quelqu'un achète beaucoup sur Facebook Marketplace ou achète beaucoup de choses à Facebook, vous pouvez voir comment un identifiant stocké et un mécanisme de paiement intégré seraient les plus pratiques. Cependant, je ne vois pas pourquoi quelqu'un utiliserait le code QR de Facebook pour le P2P en personne. Je ne pense pas que beaucoup de gens considèrent actuellement Facebook comme un moyen d'effectuer des transactions ou de transférer de l'argent, et Facebook devrait changer cette perception pour qu'ils aient une traction significative aux États-Unis.

