Edinburgh Learns for Life : 39 000 iPad pour les écoles de Scotland Capital

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir



Peut-être avez-vous déjà entendu parler du programme Edinburgh Learns for Life ? On parle d'une initiative qui cherche à changer l'apprentissage et l'enseignement dans les écoles d'Écosse. Pour ce faire, les élèves d'Édimbourg entre 10 et 18 ans devraient recevoir un iPad à partir du mois de septembre.

Publicité

Entre cette date et 2022, les élèves et enseignants recevront un total de 39 000 tablettes à la Pomme neuves ou reconditionnées.

Les élèves d'Edinburgh vont recevoir un iPad

Ce déploiement de masse a été rendu possible grâce à une subvention de 17,6 millions de livres (24 millions de dollars) fournie dans le cadre d'un partenariat avec le fournisseur de services TIC du Conseil de la ville d'Édimbourg CGI.



Ian Perry, responsable de l'éducation pour le conseil municipal d'Édimbourg :

C'est un projet vraiment passionnant qui va vraiment changer la donne pour l'apprentissage et l'enseignement dans nos écoles. Il a été démontré que le fait de donner aux élèves leur propre appareil améliore les résultats et se traduit par un engagement et une motivation accrus de nos jeunes. Cela créera un environnement d'apprentissage qui favorisera des niveaux plus élevés de créativité et améliorera également la collaboration entre les enseignants et les apprenants.

Selon le site Web du gouvernement, les principaux avantages du programme Empowered Learning pour les jeunes comprendront: Accès juste et égal dès la 6ème, garantissant à tous les élèves un accès personnel à l'apprentissage numérique avec leur enseignant à l'école ou à la maison.

Flux de travail numérique efficace pour accroître l'engagement, améliorer la rétroaction des enseignants et améliorer les résultats.

Une gamme de fonctionnalités d'accessibilité innovantes pour améliorer l'accès au programme pour les élèves ayant des besoins de soutien supplémentaires.

Les élèves peuvent travailler en ligne simultanément dans une classe ou en collaboration en dehors de la classe.

Applications numériques de haute qualité pour la productivité et la créativité, offrant plus de façons de personnaliser et de choisir comment ils apprennent.

Développement des compétences d’apprentissage, de réflexion et de littératie numérique, vitales pour réussir dans la société technologique en évolution rapide d’aujourd’hui. Le déploiement répond à un élément clé de l'un des 15 résultats et actions du plan d'activités triennal du Conseil "Notre futur conseil, notre ville du futur: accroître les résultats pour tous et réduire l'écart de résultats lié à la pauvreté

Source