L'iPhone 12 conserve mieux sa valeur que le Galaxy S21 (+20%)

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

La gamme d'iPhone 12 d'Apple conserve sa valeur de plus de 20% supérieure à celle de la gamme Galaxy S21 de Samsung, selon les données recueillies par SellCell. Cette information fait écho à une récente étude sur les valeurs résiduelles des iPhone contre celles des Android.

L'iPhone, toujours une valeur sûre

Bien qu'elle soit en vente depuis beaucoup moins de temps que la dernière gamme d'‌iPhone, avec des commandes débutant fin janvier 2021, la série Samsung Galaxy S21 ne parvient pas à maintenir sa valeur au niveau de son principal concurrent.



En comparant les prix neufs conseillés et ceux des occasions «bons» et «usagés», SellCell a pu calculer précisément la dépréciation de chaque smartphone.



Si l'‌iPhone 12‌ a perdu 18,1 à 33,7% de sa valeur depuis son lancement en octobre 2020, la série Galaxy S21, en revanche, a connu une dépréciation significative comprise entre 44,8 et 57,1% depuis son lancement en janvier 2021.



L'iPhone 12 de 64 Go et l'iPhone 12 Pro de 512 Go ont perdu le plus de valeur avec une dépréciation de 33,7%, tandis que l'iPhone 12 Pro Max de 128 Go a été le grand gagnant avec une baisse de seulement 18,1%. L'‌iPhone 12 Pro Max‌ de 512 Go, en tant que modèle le plus cher, fait également toujours bien mieux que le Samsung le plus cher équivalent, le Galaxy S21 Ultra de 512 Go, qui a perdu 53,3% de sa valeur.

Des pertes similaires sont observées dans la gamme S21, le Galaxy S21 de 128 Go perdant 50,8% de sa valeur et le modèle de 256 Go laissant échapper 57,1%. Bien qu'ils n'aient été lancés qu'en janvier 2021, tous les téléphones Samsung S21 ont perdu près de 50% de leur valeur, ce qui est plus que frappant.



Il convient également de noter que, par rapport à la gamme ‌iPhone 12‌, la gamme S21 coûte plus cher à configuration équivalente. Le smartphone le plus cher de Samsung, par exemple, coûte 1599 dollars, contre 1399 dollars d'Apple. Encore un mauvais point pour le coréen.



Comprenez donc qu'acheter un iPhone 12 est un meilleur investissement qu'un Galaxy S21, notamment si vous souhaitez le revendre au bout d'un an. Et quant aux mises à jour et aux performances sur la durée, je vous laisse juge.