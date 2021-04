ESL Gaming lance une nouvelle division pour l'esport mobile

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

Réagir



Si vous vous intéressez aux jeux vidéo et plus particulièrement à l'esport, le nom d'ESL (Electronic Sports League) doit certainement vous parler. Ces derniers sont l'une des plus grandes organisations dans le milieu, organisant de nombreux évènements sur le web et dans de grandes villes du monde entier.

Publicité

Comme dit plusieurs fois dans mes articles, les jeux mobiles prendront de plus en plus d'ampleurs au fil des prochaines années, notamment grâce à la possibilité de jouer n'importe où et l'amélioration des différents appareils, toujours plus puissants.



La nouvelle du jour vient conforter mon idée, puisque l'ESL vient de lancer une nouvelle division pour l'esport mobile.

L'Electronic Sports League se lance dans le mobile

La société de diffusion e-sport s'intéresse depuis pas mal de temps aux jeux mobiles, mais aujourd'hui, ils franchissent une nouvelle marche en présentant une nouvelle division esport.



Kevin Rosenblatt, co-directeur général d'ESL Amérique du Nord et directeur général du mobile chez ESL Gaming :

L'ESL s'est fait un nom en créant des écosystèmes compétitifs à travers une grande variété de jeux et de genres dans le paysage de l'esport. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de poursuivre cette approche novatrice et novatrice dans le domaine de l'esport mobile. Le jeu mobile a atteint un niveau de popularité sans précédent dans le monde entier et l'ESL est ravie de proposer aux joueurs et aux fans un programme compétitif et très engageant.

Les jeux sur lesquels la société vise à se concentrer sont : Asphalt 9: Legends, Brawl Stars, League of Legends: Wild Rift, Legends or Runeterra, Clash of Clans, Clash Royale et PUBG Mobile.



Source