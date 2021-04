Flappy Bird revient dans les notifications de MacOS Big Sur

En 2014, l’App Store a accueilli le phénomène Flappy Bird, un jeu aussi dur que simpliste qui aura finalement été retiré par son développeur très rapidement malgré un succès rententissant.



Cette week-end, le développeur Neil Sardesai a montré sur Twitter comment il a apporté un clone du jeu directement dans le centre de notification macOS Big Sur.

Publicité

Sardesai a expliqué qu’il était possible de «mettre un jeu entier dans une notification push» grâce au nouveau framework UserNotificationsUI. C'est un exploit assez impressionnant qui met en valeur la puissance des notifications dans MacOS 11 Big Sur.

Depuis l’apparition de Flappy Bird sur l'iPhone, une variété de clones sont apparus sur le Web, sur iOS et sur macOS au fil des ans. La réalisation de Sardesai dans le centre de notification de Big Sur est basée sur le clone Flappy Bird créé par Play Cavnas. Les interactions tactiles sont simulées à l'aide de clics plutôt que de tapotements, mais l'objectif d'éviter les obstacles reste le même.



Flappy Bird était l'un des jeux les plus viraux à être jamais arrivé sur iPhone en 2014. Créée par le développeur Dong Nguyen, le jeu aurait généré en moyenne 50 000 $ par jour de revenus à son apogée. La popularité, cependant, est ce qui a finalement conduit Nguyen à le retirer de l'App Store.

Sardesai n'a pas publié sa version macOS Big Sur de Flappy Bird pour le grand public, il faudra se contenter de cette vidéo pour le moment. Qui voudrait pouvoir y jouer de cette manière ? On vous rappellera nos astuces pour tricher dans Flappy Bird, une vidéo signée de notre ancien YouTuber Jojol.

Did you know you can put a whole game inside of a push notification pic.twitter.com/LlMx2AjvHH