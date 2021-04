Il retrouve celui qui l'a arnaqué de 1000€ pour un PC sur Leboncoin

Il y a 3 heures

Julien Russo

Quand on achète ou on vend sur Leboncoin, on peut avoir de mauvaises surprises, c'est ce qu'a vécu un habitant de Tours qui croyait faire une bonne affaire avec un ordinateur d'occasion. Malheureusement, après avoir envoyé l'argent, le vendeur malhonnête a utilisé plusieurs excuses pour justifier le fait que l'ordinateur n'était toujours pas expédié.

L'arnaque bien rodée

Sur Leboncoin on retrouve toute sorte d'arnaques, l'achat d'un produit qui n'est jamais envoyé, les rendez-vous qui entraînent une agression pour voler l'objet de l'annonce, l'arnaque au SMS...

Un homme de 41 ans qui habite à Tours a été attiré par l'annonce d'un PC haut de gamme avec un prix très attractif, dès la première approche, l'annonce lui semble crédible et très vite la vente se conclut.

La promesse du vendeur était de recevoir l'argent dans sa totalité puis d'effectuer l'envoi du PC vers l'adresse de l'acheteur, sauf que bien évidemment cela ne s'est pas passé comme décrit par le vendeur.

Pour justifier son retard, l'arnaqueur va prétexter avoir des difficultés pour l'expédition à cause du contexte de crise sanitaire, puis quand la situation s'améliore, une panne se déclare soudainement sur l'ordinateur.



Au bout de quelques semaines d'attente, le Tourangeau constate que le PC qui devait normalement lui être livré va réapparaitre sur une autre annonce (toujours sur le Leboncoin). Même image, même texte et même numéro de téléphone, l'acheteur va immédiatement comprendre qu'il ne recevra jamais le PC et qu'il a bien été victime d'une fausse annonce.

Après une multitude d'appels sans réponse pour avoir des explications, l'acheteur va prendre la décision de se présenter directement au domicile du vendeur malhonnête !

Déterminé à récupérer le PC, l'homme va parcourir 500 kilomètres afin de se rendre au domicile du faux vendeur situé en Haute-Saône.

Une fois arrivé à l'adresse, le Tourangeau va constater que l'homme n'est pas présent à son domicile, il va décider d'entrer par effraction afin de récupérer ce qui lui est dû. Il prendra en plus une tablette et un chéquier, probablement pour couvrir les frais de déplacement et d'attente...

Sans surprise, en plus de la plainte de l'acheteur pour escroquerie, le vendeur va aussi déposer une plainte pour vol avec effraction. L'affaire est désormais terminée et les sanctions ont été prononcées par le juge, l'arnaqueur a reçu 3 mois de prison ferme et l'acheteur a eu 1 mois de prison avec sursis. Bien évidemment, il lui a été rappelé qu'il est interdit de faire "justice soi-même" !



