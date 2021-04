Un rendu 3D de l'iPhone 13 avec une encoche plus petite

La gamme iPhone 13 d'Apple comportera un système Face ID repensé qui permettra une encoche plus petite en haut de l'écran, selon un nouveau rapport publié aujourd'hui. Une bonne nouvelle pour...

Si on ne parle que de l'écran 120 Hz des futurs iPhone 13, les modèles 2021 devraient enfin présenter une encoche plus petite. À ce propos, voici une première image de la vitre...

Souvenez-vous il y a quelques jours, nous confirmions que les futurs iPhone 12 et iPhone 12 Pro auraient un capteur LIDAR ainsi qu'une encoche réduite. Enfin. Après avoir aperçu des images...

Si tout se passe comme prévu, Apple annoncera sa gamme d'iPhone 13 vers la fin du mois de septembre. Et la marque américaine devrait reconduire les quatre modèles, à savoir l'iPhone 13 mini, l'iPhone 13, l'iPhone 13 Pro et l'iPhone 13 Pro Max.

Les caméras arrière ont également été placées en diagonale cette fois, mais il ne semble pas qu'Apple changera les spécifications générales. Nous avons encore quatre découpes là-bas, deux à chaque coin du module pour les caméras, et deux autres pour le flash et un microphone antibruit.

Il est assez facile de conclure qu'Apple cherche à gagner de la place pour réduire la largueur de son encoche et ainsi agrandir la zone d'affichage dans la barre de statut. La disposition générale des caméras à l'arrière semble également avoir été modifiée, même si l'on ne pense pas que le matériel verra des améliorations significatives. Cependant, la raison pour laquelle Apple modifie leur position n'est pas encore connue.

La grande surprise ici est qu'il y a trois découpes pour les caméras à l'avant. C'est techniquement la même chose que les iPhones actuels, qui ont chacun une découpe pour le projecteur de points (pour les opérations FaceID), une caméra infrarouge et la caméra frontale principale. Cela dit, le placement habituel consiste en deux découpes à gauche de l'encoche, avec l'écouteur au milieu, et une autre découpe pour la caméra à droite de l'encoche. Dans ce rendu cependant, les trois découpes sont placées juste les unes à côté des autres, ce qui vous fait vous demander pourquoi Apple choisirait un tel design à moins qu'il ne veuille mettre deux caméras à l'avant cette année. L'écouteur est placé au-dessus de ces trois découpes de caméra.

Les rumeurs d'une encoche plus petite ont été répétée à plusieurs reprises ces dernières semaines et cela se confirme encore ici :

Partagés par MySmartPrice qui nous a averti ce midi par mail, les rendus 3D montrent un appareil très similaire à l'iPhone 12 qu'il remplacera dans la gamme Apple. La taille semble être la même, mais il existe des différences à l'avant de l'appareil. Plus précisément, dans la zone de l'encoche. La taille globale, qui devrait être de 146,7 × 71,5 × 7,6 mm, semble également rester identique.

