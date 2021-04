Microsoft Remote Desktop : l'app est optimisée pour les Mac M1

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Alban Martin

Microsoft Remote Desktop pour Mac a été mis à jour pour inclure la prise en charge native des processeurs Apple Silicon, autrement dit les Mac M1.



La version 10.6 améliore les performances et l'efficacité de la batterie pour les utilisateurs de Mac dernier cri.

Bureau à distance Microsoft est fin prêt pour les Mac M1

Sorti sur le Mac App Store, les notes de publication indiquent :

Dans cette version, nous avons apporté des mises à jour importantes au code sous-jacent partagé qui alimente l'expérience de bureau à distance pour tous nos clients. Nous avons également ajouté de nouvelles fonctionnalités et corrigé des bogues et des plantages qui apparaissaient dans les rapports d'erreurs.

Tout ceci signifie que des appareils tels que le MacBook Pro M1 et le MacBook Air, deux des meilleurs MacBook, peuvent faire tourner à plein régime Microsoft Remote Desktop pour Mac qui permet de se connecter à un PC distant ou à des applications et bureaux virtuels mis à disposition par votre administrateur.



Cette mise à jour intervient au lendemain de celle de l'outil de virtualisation Parallels. Parallels a annoncé que la nouvelle version 16.5 de son logiciel de virtualisation Windows apporte une prise en charge native complète des Mac M1 d'Apple et du silicium Apple, offrant d'énormes améliorations de performances et des économies d'énergie.



Voici toutes les nouveautés du bureau à distance de Microsoft sur Mac :

Ajout de la prise en charge native d'Apple Silicon.

Ajout de la prise en charge IME côté client lors de l'utilisation du mode clavier Unicode.

Prise en charge Kerberos intégrée dans la séquence de protocole de sécurité CredSSP.

Résolution des problèmes de compatibilité macOS 11.

Mise à jour pour améliorer l'interopérabilité avec les fonctionnalités actuelles et à venir du service Windows Virtual Desktop.

Corrections apportées pour corriger les erreurs de peinture lors du décodage des données AVC générées par un encodeur matériel côté serveur.

Résolution d'un problème où les fenêtres des applications Office distantes n'étaient pas visibles malgré leur présence dans le sélecteur d'applications.



Notez que cette application nécessite désormais macOS 10.14 ou version ultérieure. Et une version iOS existe également.

Télécharger l'app gratuite Microsoft Remote Desktop