Des rendus imaginent l'iPhone 13 Mini avec une encoche plus petite

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Guillaume Gabriel

L'iPhone 13 mini a fait couler beaucoup d'encre ces dernières semaines, les rumeurs mettant un gros point d'interrogation sur sa présence dans la prochaine gamme d'Apple. Mais, finalement, il semblerait que le petit appareil sera bel et bien présenté par la Pomme lors d'un prochain évènement en automne.

Il n'en fallait pas plus pour les designers pour imaginer à quoi pourrait ressembler le futur smartphone en prenant en considération les éventuels ajouts et corrections. Cette fois, c'est au tour de Svet Apple de présenter des rendus de l'appareil avec une encoche plus petite et un module caméra remanié.

iPhone 13 mini : une encoche plus petite et un nouveau module caméra

Hier, Svet Apple a publié de nouveaux rendus imaginant à quoi pourrait ressembler l'iPhone 13 mini en prenant compte les éventuelles modifications opérées par la Pomme. Ainsi, comme on peut le voir sur les photos, le gros changement provient du module caméra qui, au lieu d'être empilé verticalement comme l'iPhone 12, place les objectifs en diagonale dans le coin supérieur gauche et inférieur droit du module de caméra carré.



Également, l'encoche de l'appareil devrait être plus petite que précédemment, d'environ 30% en largeur que son prédécesseur. Mais pas de Lidar présent, alors que les rumeurs l'annoncent à l'arrière de l'appareil.



Que pensez-vous de ce concept d'iPhone 13 mini ?