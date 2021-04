Keynote Apple : une analyste prédit trois nouveaux iPad 2021

Medhi Naitmazi

Nous pourrions avoir plus d'iPad que simplement l'iPad Pro 2021 lors de l'événement Spring Loaded d'Apple prévu demain. Si la tablette haut de gamme ne fait aucun doute, plusieurs rumeurs évoquent également le rafraîchissement de l’iPad Mini ainsi que de l’iPad tout court.

Trois nouveaux iPad sont attendus demain

Comme le rapporte Philip Elmer-DeWitt de chez Apple 3.0, l'analyste de Wedbush Daniel Ives a publié une nouvelle note aux investisseurs avant l'événement d'Apple de mardi 20 avril. Ives dit qu'en plus de l'actualisation attendue de l'iPad Pro avec notamment l’arrivée d’un écran miniLED, Apple annoncera également un nouvel iPad 9 et iPad mini 6.

Apple organisera ce mardi son premier lancement de produit virtuel de 2021, qui marquera le coup d'envoi d'une autre année majeure d'actualisation de produit pour Cupertino. Pour le lancement, l'événement se concentrera principalement sur les actualisations de l'iPad Pro, de l'iPad mini et de l'iPad à bas prix ...

Ives poursuit en disant que ce serait le moment idéal pour Apple de rafraîchir la grande majorité de sa gamme d'iPad, car plus de la moitié des clients ont retardé la mise à niveau de leur tablette au cours de la dernière année. Seul l’iPad Air 4 a été revu en 2020 avec un joli succès à la clé.

En prenant du recul, dans cet environnement de la WFH, Apple a connu une renaissance majeure de la croissance de son iPad, affichant un peu plus de 40% en glissement annuel au cours des derniers trimestres, alors que davantage d'employés / étudiants ont opté pour un rafraîchissement de l'iPad. Nous estimons que seulement environ 40% des utilisateurs d'iPad ont renouvelé l'année dernière, ce qui va engendrer une demande claire pour ces nouveaux iPad au cours des prochains trimestres, donnant ainsi à Apple un autre vent favorable ...

Nous pensons qu'Apple se dirige vers une période de croissance robuste menée par son activité de services, qui a de nouveau connu une vigueur considérable au cours du trimestre de mars selon notre analyse. L'activité de services que nous attribuons à une fourchette de valorisation de 1,3 billion de dollars sur une base SOTP étant donné l'importance croissante de cette source de revenus clé qui reçoit une nouvelle appréciation de la part des investisseurs alors que Cupertino monétise davantage sa base installée de joyaux en or. Alors que les pénuries de puces persistent, nous pensons qu'Apple a une grosse croissance à venir, menée par son supercycle iPhone et les lancements de nouveaux produits sur l'ensemble de son écosystème matériel.

En plus des nouveaux iPad Pro, iPad Mini 6 et iPad 9, Apple devrait dévoiler les AirTags dont on parle depuis longtemps. Les autres produits potentiels incluent de nouveaux iMac et de nouveaux AirPods 3.



Rendez-vous demain à 19h, heure de Paris, pour découvrir ensemble ce qu’Apple a prévu de nous dévoiler pour son premier événement de l’année et a deux mois de la WWDC 21.