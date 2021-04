iPhone 12 violet : une nouvelle couleur printanière

Hier à 19:11 (Màj hier à 20:09)

Corentin Ruffin

5



Petite surprise au lancement du keynote Spring Loaded puisque la Pomme a dévoilé directement une nouvelle couleur pour son iPhone 12. C'est donc le violet qui a été retenu par la firme pour venir compléter son catalogue et ainsi célébrer l'arrivée du Printemps 2021.

Un iPhone 12 avec une couleur violette

On ne s'y attendait pas, mais Apple surprend son petit monde et vient embellir la gamme d'iPhone 12 et iPhone 12 mini en permettant aux clients d'opter pour une nouvelle couleur printanière. Désormais, sur l'Apple Store, il sera possible d'opter pour la couleur violette.



L'iPhone 12 Purple sera en précommande dès ce vendredi et disponible le 30 avril.