Apple publie la bêta 1 d'iOS 14.6, de watchOS 7.5 et de tvOS 14.6

Alors que les utilisateurs Mac peinent à installer macOS 11 Big Sur à cause des problèmes serveurs d'Apple, la firme a publié la première version bêta développeur d'iOS 14.3 (build...

Vous êtes développeur ? Bonne nouvelle, ce soir c'est votre soirée ! Apple vient de mettre en ligne plusieurs bêtas 3 pour iOS 14.3, tvOS 14.3 et watchOS 7.2. Vous retrouverez des...

Apple nous propose aujourd'hui une soirée de mise à jour réservée aux développeurs. De nouvelles bêtas viennent de débarquer pour iOS 14.5, iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS 11.3 et tvOS...

Apple a lancé aujourd'hui les sixièmes bêtas des prochaines mises à jour iOS 14.5 et iPadOS 14.5 aux développeurs à des fins de test, une semaine après la publication des bêtas 5 d'iOS 14.5...

Pour l'instant, aucune nouveauté n'a été partagée sur iOS 14.6, on imagine qu'après la tonne de nouveautés apparues dans iOS 14.5 (qui sort pour tout le monde la semaine prochaine), Apple a dû se calmer un peu sur les évolutions et prépare la sortie des nouveaux produits comme l’iPad Pro 2021 à venir mi-mai mais aussi le service Podcasts Subscriptions annoncé au keynote de mardi. S'il y a des nouveautés, nous vous tiendrons bien évidemment au courant en mettant à jour cet article. Rappelons que MacOS 11.4 bêta 1 est sorti hier.

Apple ne perd pas de temps quand il s'agit de mise à jour. Le géant californien vient de mettre en ligne la bêta 1 de plusieurs de ses futurs OS pour les développeurs enregistrés. Les personnes concernées peuvent installer la nouvelle bêta depuis l'Apple Developer Center ou directement dans les réglages de leur appareil dans Général et Mise à jour logicielle. Si vous ne la voyez pas encore, il faut attendre encore un peu, le déploiement est en cours .

La mise à jour iOS 14.5 n'est même pas encore en ligne qu'Apple appelle l'ensemble de ses développeurs à télécharger la 1ère bêta des futures versions qui sont prévues pour une sortie vers le début de l'été. Pour l'instant, l'accès n'est pas encore disponible aux testeurs publics, mais il est possible que la bêta arrive très rapidement pour eux.

