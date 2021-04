Comment activer l'économiseur d'écran "Hello" caché dans macOS 11.3

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

MacOS Big Sur 11.3 inclut un économiseur d'écran caché «Hello» qui semble être conçu pour les nouveaux modèles d'iMac, mais qui peut également être installé sur n'importe quel Mac exécutant la mise à jour 11.3.



Comme indiqué par 9to5Mac, le nouvel économiseur d'écran n'est pas disponible par défaut, mais avec quelques étapes, il est accessible même sur les machines non-M1.

Comment ajouter l'économiseur d'écran Hello d'Apple

Sur un Mac exécutant ‌macOS Big Sur‌ 11.3, il suffit de :

Ouvrez le dossier racine de votre Mac (souvent Macintosh HD) Cliquez sur le dossier Bibliothèque Cliquez sur le dossier Screen Savers Faites glisser le fichier «Hello.saver» sur le bureau Renommez le fichier "Hello" en autre chose Double-cliquez sur le fichier Suivez les instructions pour l'installer

À partir de là, vous devriez voir l'économiseur d'écran «Hello» ajouté en tant qu'option dans la liste des économiseurs d'écran Mac disponibles dans Préférences Système > Bureau > Économiseur d'écran

L'économiseur d'écran Hello passe en revue différentes couleurs et vous avez le choix entre plusieurs thèmes, notamment «Soft Tones», «Spectrum» et «Minimal». Soft Tones utilise les couleurs pastel introduites avec les nouveaux iMac 2021 et le texte coloré correspondant, tandis que Spectrum utilise des nuances plus saturées avec du texte plus clair. Minimal affiche le libellé «Hello» en noir, blanc et gris.



Par défaut, l'économiseur d'écran affichera «Hello» dans plusieurs langues, mais vous pouvez le forcer à n'utiliser que votre langue maternelle en désactivant l'option. Un bouton «Apparence du système de correspondance» est également disponible pour faire correspondre les préférences de mode clair et mode sombre avec l'économisateur.