Apple publie la version finale de macOS 11.3 Big Sur

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

Comme prévu, Apple a publié la mise à jour 11.3 de macOS Big Sur, une version importante qui apporte pas mal de nouveautés. On trouve notamment des améliorations sur Safari, sur les apps iOS, les manettes de consoles next-gen, les rappels, le HomePod ou encore la garantie Apple Care.



Comment installer la mise à jour sur Mac ?

Les utilisateurs peuvent télécharger la nouvelle version majeure de ‌‌‌macOS Big Sur‌‌‌ 11.3 à l'aide du mécanisme de mise à jour logicielle dans les préférences système. Attention, prévoyez de sauvegarder votre Mac avant de lancer la procédure qui dure plusieurs dizaines de minutes. Préférez également brancher l'ordinateur pour éviter toute mauvaise surprise.

Les nouveautés de MacOS 11.3 Big Sur

‌MacOS Big Sur‌ 11.3 introduit plus d'options de personnalisation pour le navigateur Safari, en ajoutant un moyen de réorganiser les différentes sections de la page de démarrage comme les favoris, la liste de lecture, les suggestions Siri, le rapport de confidentialité, etc. Les développeurs ont également accès à une nouvelle intégration pour développer des fonctionnalités pour la page de démarrage.



Toujours dans Safari, la lecture vidéo WebM est prise en charge, ce qui permet aux utilisateurs de lire des vidéos WebM à l'aide du navigateur Apple. WebM est un format vidéo de niche conçu par Google pour être une alternative libre de droits au codec H.264 utilisé dans le format MP4. WebM permet aux fichiers vidéo de conserver un poids restreint sans sacrifier la qualité et peut être lu avec une faible puissance de traitement, ce qui le rend idéal pour les pages Web et les navigateurs



La mise à jour macOS 11.3 comprend également des optimisations pour l'utilisation des applications iOS sur les Mac M1. Lorsque vous exécutez des applications iPhone et iPad sur des Mac ‌M1‌, il existe un volet de préférences Touch Alternatives qui permet aux utilisateurs de définir des commandes clavier pour les alternatives de saisie tactile, et les applications iPadOS se lancent avec une fenêtre plus grande si l'écran du Mac le permet.



Apple a également ajouté une fonction «d'émulation de contrôleur» qui peut être activée pour les applications ‌iPhone‌ et iPad‌ pour mapper les boutons d'une manette de jeu sur les touches du clavier et les boutons de la souris. L'émulation de contrôleur permettra aux jeux ‌‌iPhone‌‌ et ‌‌iPad‌‌ dotés d'un support de contrôleur intégré d'être contrôlés avec précision avec un clavier et / ou une souris lorsque ces jeux sont joués sur un Mac ‌‌M1‌‌.



‌MacOS Big Sur‌ 11.3 ajoute également la prise en charge des derniers contrôleurs Dualsense PlayStation 5 et Xbox Series X / S à utiliser avec les jeux macOS.



Dans l'application Rappels, les listes de rappels peuvent être triées par date d'échéance, date de création, priorité ou titre, et il existe une option pour imprimer les listes en allant dans Fichier > Imprimer.



Dans Apple Music, Apple ajoute un nouveau raccourci de bibliothèque «Pour vous» qui regroupe plusieurs propositions d'écoute. L'application ‌Apple Music‌ ajoute également une nouvelle option de lecture automatique qui permet au service de continuer à lire de la musique après la fin d'une liste de lecture ou d'une file d'attente musicale. ‌



La nouvelle version a revu l'interface «Assistance» accessible depuis «À propos de ce Mac». Le nouveau design comprend des détails sur votre garantie et permet de démarrer une réparation directement depuis l'interface Mac.



Pour les utilisateurs de HomePod, ‌macOS Big Sur‌ 11.3 prend en charge les paires stéréo ‌HomePod‌, ce qui permet de définir un ensemble de HomePod jumelés comme option de sortie audio par défaut, les deux HomePod apparaissant comme un seul haut-parleur sélectionnable plutôt que séparé comme dans les versions précédentes de macOS.



Enfin, macOS Big Sur‌ 11.3 fait évoluer la fonction de charge optimisée de la batterie s'assurera désormais que la batterie du Mac est complètement chargée avant un événement de calendrier programmé. Le Mac se chargera à 100% trois heures avant l'heure de début d'un événement du calendrier.