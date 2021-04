Les nouvelles applications : Leto, Liro, Outputter

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Leto, Liro, Outputter.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Leto est une application de gestion de livres simple et belle qui vous aide à suivre facilement les livres que vous lisez actuellement, que vous aimeriez lire ou que vous avez déjà. Lorsque vous ajoutez un nouveau livre, Leto vous permet de spécifier une grande variété de détails pour une meilleure description du livre. Les paramètres disponibles vont du titre et de l'auteur de l'œuvre, au genre, à la langue originale du texte, qu'il soit écrit en vers ou en prose, des identifiants tels que les codes ISBN et Thema, et même ses dimensions et son poids. Il ne vous sera pas nécessaire d'inclure toutes ces informations dans un premier temps, mais vous les aurez à votre disposition si vous le souhaitez.

Space Era (App, iPhone / iPad, v0.2, 142 Mo, iOS 14.0, Jan Plesek)

Space Era est un observatoire de l'univers AR que vous pouvez emporter dans votre poche. Pointez simplement votre iPhone ou iPad vers le ciel et apprenez-en plus sur chaque objet que vous pouvez voir.



L'application utilise des concepts de réalité augmentée pour vous guider pour trouver n'importe quel objet céleste dans le ciel nocturne.



Chaque étoile visible à l'œil nu, même depuis les endroits les plus sombres, peut être trouvée dans l'application. Les positions de plus de 1 200 satellites sont suivies en temps réel. En plus de cela, l'application contient des constellations, des catalogues complets Messier et Caldwell d'objets de l'espace lointain, de toutes les planètes, du Soleil et de la Lune et des pluies de météores les plus importantes. Tout cela est accompagné de plus de 100 images époustouflantes et de plus de 1000 faits intéressants sur les corps célestes.

Télécharger Space Era à 4,49 €