Typewise : le clavier en nid d'abeilles passe à la version 3

Il y a 6 heures

Alban Martin

1



Si vous pensez que le clavier de votre iPhone ne devrait pas être le même que celui de votre Mac, les apps comme Typewise pourraient vous faire plaisir. Avec son approche "nid d'abeilles", la startup suisse lance aujourd'hui la version 3.0 de son application, avec une toute nouvelle technologie d'autocorrection.

Typewise : le clavier le plus rapide sur iOS

L'intérêt principal de Typewise est d'accélérer la saisie sur iPhone avec le soutien de l'Institut fédéral suisse de technologie. Et la version 3.0 améliore ses capacités de correction automatique, sa détection de langue. Le tout en préservant la confidentialité totale des données avec un mode 100% hors ligne.



Typewise utilise une disposition de clavier de style "nid d'abeilles", spécialement conçue pour les smartphones. Le développeur explique que les claviers conventionnels donnent environ 1 mot sur 5 avec une faute de frappe. L'application réduit les fautes de frappe par 4, ce qui augmente la vitesse de frappe de 33% sur la durée.



L'une des meilleures fonctionnalités de l'application est la possibilité de détecter automatiquement la langue dans laquelle l'utilisateur est en train de saisir et de passer à cette langue, empêchant ainsi tout mot incorrect non désiré. Le logiciel de reconnaissance reconnaît et aide les utilisateurs lorsqu'ils saisissent un dialecte ou utilisent des expressions familières dans plus de 40 langues.

Au départ, Typewise est vraiment déroutante mais, avec le temps, vous découvrez qu'il intègre des fonctionnalités très utiles que vous apprendrez via le tutoriel de l'application. Pour les fans de personnalisation, Typewise gère le mode sombre ainsi que 18 thèmes et deux styles ergonomiques.

Une version payante "Pro"

Enfin, sachez que l'application est gratuite mais propose une version Pro avec plus d'outils, tels que :

Remplacements de texte : créez des raccourcis pour les mots longs et les phrases

Vibration : activez la vibration de la clé lors de la pression de la touche

Mode tablette : affichez toujours le clavier en mode paysage

Taille de la police : ajustez la taille de la police des caractères de votre clavier

Typewise PRO coûte 1,99€ / mois, 9,99€ / an ou 27,99€ à vie. Pas mal non ?

Télécharger l'app gratuite Typewise Clavier Personnalisé