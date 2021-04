Apple confirme la date du 21 mai pour l'iPad Pro M1, l'iMac 24 et l'Apple TV 4K 2021

Alors que Jon Prosser avait annoncé la date du 21 mai pour le lancement commercial des nouveautés du dernier keynote - excepté les AirTags et l'iPhone 12 violet déjà sortis - Apple a envoyé un communiqué de presse pour rappeler que les précommandes démarraient demain, soit le 30 avril. Mais la firme a fait une boulette et a dévoilé une seconde date.

Présentés le 20 avril dernier, les nouveaux iPad Pro M1, l'iMac 24 pouces et l'Apple TV 4K seconde génération seront disponibles à la commande demain, mais sans précision sur la date de livraison.



Dans le communiqué de presse faisant la promotion de la précommande de l'iPad Pro, de l'iMac et de l'Apple TV 4K, les métadonnées du document ont vendu la mèche. Le texte visible s'en tient au commentaire précédent à propos de la disponibilité des produits, soit dans la «seconde quinzaine de mai». Cependant, le code HTML décrivant le document était plus bavard lors de la mise en ligne. Apple l'a depuis mis à jour pour supprimer la date précise, mais on pouvait lire clairement la date.

Les appareils arriveraient «dans les magasins et sur les pas de porte du monde entier le 21 mai».



Apple's press release goes to great length not to say exactly when new iMac and iPad Pro ship, but the metadata "description" says May 21https://t.co/7OsGCGv8PW pic.twitter.com/ktPOR6A6l3