Apple lance les précommandes des iMac 24 pouces, iPad Pro M1 et Apple TV 4K

Alors que Jon Prosser avait annoncé la date du 21 mai pour le lancement commercial des nouveautés du dernier keynote - excepté les AirTags et l'iPhone 12 violet déjà sortis - Apple a...

C'est aujourd'hui que la firme de Cupertino va officiellement lancer la précommande de l'iPhone 12 Mini, 12 Pro Max et du HomePod Mini. Plus de 50 pays et régions vont pouvoir...