Withings Body Cardio peut vous donner l'âge de vos artères

Il y a 2 heures

Alban Martin

3



La balance Body Cardio de Withings évolue avec une nouveauté intéressante : le calcul de votre onde de pouls. Le pèse-personne connecté est désormais capable de vous fournir un indice de santé cardiovasculaire dans le but déterminer l'âge de votre coeur, une première mondiale.



Withings ajoute une fonction de suivi cardiaque à sa balance connectée

Si la balance connectée s'est imposée depuis bientôt dix ans chez les fans de technologie, en revanche elle ne se limite plus à vous peser et à dresser une courbe de votre poids. Avec le temps, les balances comme celles proposées par Withings sont capables de calculer votre masse musculaire, votre IMC, votre pourcentage d'eau ou encore votre taux d’oxygénation du sang.



Dans ce secteur très concurrentiel, la Body Cardio est la plus complète car elle propose toutes les fonctionnalités évoquées, mais aussi jusqu'à huit profiles pour toute la famille. Et avec la dernière mise à jour, la balance de Withings peut mesurer la vitesse de l’onde de pouls, ce qui permet d’obtenir votre âge vasculaire. Une manière de suivre sa santé artérielle au quotidien.

Développée avec des cardiologues, cette nouveauté nécessite cinq pesées pour obtenir un résultat. Ce dernier est est alors comparé avec les mesures d’autres utilisateurs de la même tranche d’âge afin de savoir si vous êtes en forme ou non.



Pour ceux qui ne le savent pas, le calcul de l’âge vasculaire est basé sur la vitesse d’onde de pouls (VOP), une mesure des vibrations générées par les battements du cœur le long de l’aorte et de l’arbre artériel. La Body Cardio va calculer le temps nécessaire à l’onde de pouls pour aller de l’aorte depuis le cœur jusqu’aux vaisseaux sanguins dans les pieds grâce à la balistocardiographie et la pléthysmographie par impédance. L'idée derrière est surtout de suivre sa santé cardiovasculaire et ainsi réduire le nombre de décès liés à ces pathologies qui est d'environ 400 par jour en France.



Avec la VOP, il est possible de détecter de nombreux problèmes comme l’hypertension, un taux de cholestérol élevé, un risque d’AVC et plus comme la maladie d’Alzheimer par exemple. Si la balance vous alerte de quelque chose à ce niveau, il faudra alors modifier son hygiène de vie (faire du sport, manger mieux, dormir mieux, etc). L'app Health Mate est d'ailleurs là pour vous aider avec des conseils d’exercices et de nutrition améliorer votre score. A noter que les données peuvent être agrégées dans l'application Santé d'Apple ou Fit de Google.

Prix et date de sortie de la nouveauté

La fonction "Age Vasculaire" est disponible gratuitement pour tous les possesseurs de la balance Body Cardio de Withings, il suffit de la mettre à jour. Rappelons que l'accessoire du constructeur français est en vente depuis quelques années désormais au prix de 149,90 euros.