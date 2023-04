La nouvelle balance Withings Body Smart à 99 € avec un mode "yeux fermés"

Withings a publié un communiqué pour annoncer sa nouvelle balance intelligente qui s'intègre à Apple Santé, un mode "yeux fermés" ou encore une analyse avancée de la composition corporelle. La nouvelle Body Smart est le modèle d'entrée de gamme actualisé de la société, tandis que la Body Comp et la future Body Scan représentant ses balances intelligentes respectivement moyenne et haut de gamme.

La nouvelle balance Withings à 99 €

Jusqu'à présent, Withings commercialisait les balances intelligentes Body, Body+ et Body Cardio, cette dernière étant la plus avancée. L'automne dernier, l'entreprise a lancé la balance intelligente Body Comp, qui est devenue la nouvelle offre premium avec de nombreuses fonctionnalités telles que la composition corporelle avancée, ainsi que l'évaluation cardiovasculaire et nerveuse.



Aujourd'hui, l'entreprise spécialisée dans la santé intelligente a annoncé la refonte de sa gamme et Body Smart est le modèle le plus récent et le plus abordable.

En 2009, Withings, pionnier de la santé connectée, a créé la première balance connectée au monde. Aujourd'hui, pour renforcer le marché, l’entreprise lance Body Smart, le dernier né de sa gamme de pèse-personnes intelligents. Dotée de la Withings Precision TechnologyTM qui combine une analyse d'impédance bioélectrique multifréquentielle (BIA), des capteurs de poids précis et des algorithmes avancés fournissant des informations et des conditions de santé, cette balance offre un excellent rapport qualité-prix. Elle fournit une analyse précise du poids et de la composition corporelle ainsi que des mesures avancées sur l’état de santé, notamment la fréquence cardiaque, la graisse viscérale, l'âge métabolique* et le taux métabolique de base*. Parce que le dispositif est avant tout un objet de suivi de santé, Withings inaugure une nouvelle fonctionnalité “Yeux Fermés” qui permet de se concentrer sur les véritables données qui reflètent l’état de santé de l'utilisateur.

La Body Smart est vendue à 99,95 €, alors que la Body Comp s'affiche à 199,95 €, et la future Body Scan sera lancée à 399,95 €.



Caractéristiques de la Withings Body Smart :

Mesures de poids précises et cohérentes

Mesures de la composition corporelle, notamment de la graisse et de la graisse viscérale, de la masse musculaire et du poids de l'eau grâce à l'analyse de l'impédance bioélectrique multifréquence (BIA).

Mesure du taux métabolique de base (BMR) - à venir avec une mise à jour en mai 2023

Intégration d'Apple Santé avec l'application Health Mate

Nouveau "Mode yeux fermés"

Compatible avec jusqu'à 8 utilisateurs différents, il comprend des modes athlétique, grossesse et bébé pour mesurer avec précision n'importe qui.

Écran LCD couleur

Disponible en noir ou en blanc

Prix : 99,95 euros

Point curieux, le mode "yeux fermés" permet de ne pas afficher le poids de l'utilisateur. En effet, l'information est propagée à l'application Withings qui l'accompagne, mais n'apparaît pas à l'écran. Au lieu de cela, les utilisateurs voient des messages encourageants et motivants ou des informations quotidiennes telles que le nombre de pas, la qualité de l'air et la météo. Bizarre...

Body Comp et Body Scan de Withings

Au-delà du Body Smart, le Body Comp à 199,95 € ajoute l'évaluation cardio de l'âge vasculaire, l'évaluation nerveuse avec un score d'activité électrodermique, et 12 mois de service Withings Health+.



Annoncé précédemment et toujours en préparation, la Withings Body Scan sera le pèse-personne intelligent le plus avancé de la société, à 399,95 €, lorsqu'il sera lancé "prochainement". Elle sera dotée de toutes les fonctionnalités de Body Smart et de Comp, tout en ajoutant un ECG à 6 dérivations avec détection de la fibrillation auriculaire.



Si vous êtes intéressé par l'intégration d'Apple Health, la composition corporelle et la lecture de l'âge vasculaire, mais que vous n'avez pas besoin de l'évaluation des nerfs, l'ancien Body Cardio reste une excellente balance à 179 €.



Retrouvez les accessoires de santé populaires de Withing sur Amazon comme la balance intelligente, son brassard de tensiomètre et son tapis de suivi du sommeil.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.