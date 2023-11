La balance Withings Body Pro 2 surveille le diabète

Withings a annoncé cette nuit le lancement de Body Pro 2, une balance intelligente connectée à un téléphone portable, capable de détecter les premiers signes de diabète et d'évaluer le risque de complications liées à cette maladie qui intéresse également Apple. Quand on sait qu'une grande partie des américains, et plus largement des occidentaux, est concernée, on comprend que le marché est important.

La nouvelle balance Withings Body Pro 2

Grâce à des modules de santé complémentaires disponibles sur ordonnance, le nouveau pèse-personne de la marque française est capable de suivre des biomarqueurs qui ne sont généralement disponibles que dans un cadre clinique. Le module diabète surveille la conductivité électrochimique de la peau, ce qui permet de détecter les signes de neuropathies périphériques diabétiques pouvant conduire à des ulcères du pied diabétique. Selon Withings, les neuropathies périphériques sont l'une des complications diabétiques les plus courantes et, pour l'instant, elles ne sont dépistées que lors des visites annuelles chez le médecin.

La balance fonctionne est directement prête à l'emploi et ne nécessite aucune installation grâce à sa connexion cellulaire, qui permet de transmettre les données en toute sécurité aux équipes soignantes. Outre la gestion du diabète, le nouveau produit de Withings présente un certain nombre d'autres caractéristiques, notamment la prise en charge de messages personnalisés qui peuvent s'afficher à l'écran, un mode "yeux fermés" qui masque les relevés de poids et fournit à la place des messages de motivation, ainsi que des outils de mesure de la composition corporelle (dont la graisse corporelle, la masse musculaire, le pourcentage d'eau et la masse osseuse).



Le pèse-personne est capable de reconnaître les patients à l'aide d'une fonction ProgramMemberID qui garantit que les équipes de soins reçoivent les relevés de la bonne personne, et il existe un "score d'engagement" qui permet un coaching personnalisé.



De plus amples informations sur le Body Pro 2 sont disponibles sur le site web de Withings. Comme il est conçu pour être fourni par l'intermédiaire d'un médecin, le Body Pro 2 n'a pas de tarif.

Retrouvez les accessoires de santé populaires de Withing sur Amazon comme la balance intelligente, son brassard de tensiomètre et son tapis de suivi du sommeil.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.