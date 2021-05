AppCom : pour rester informé sur les actualités de sa ville

Il y a 6 heures

Alexandre Godard

3



AppCom est une nouvelle application française qui tente de centraliser les informations autour des petites et moyennes villes. Une façon de communiquer beaucoup plus simple pour les villes intéressées, et ainsi conserver un lien social qui fait défaut actuellement.

AppCom : informer les habitants sur leur lieu de vie

Si vous êtes constamment à la recherche d'infos sur votre commune, cette application devrait vous intéresser. Baptisée AppCom, elle a pour but de favoriser la communication entre les villes et leurs habitants. Avant de commencer, il est important de rappeler que ce sont principalement les petites et moyennes communes (500 à 10 000 habitants) qui sont visées par ce projet étant donné qu'elles sont souvent en retard sur les agglomérations plus importantes en termes de communication.



Concrètement, si la marie de votre ville passe par cette application, vous serez toujours informés des nouveautés pour ne rien manquer de l'actualité de votre lieu d'habitation. Des travaux, le lieu et la date de la fête de la musique, une brocante... quoi qu'il se passe, vous aurez accès aux articles en deux clics via votre smartphone.



Grâce à un outil basé sur l'intelligence artificielle nommé ArtIA (ARTicle Intelligence Artificielle), il est extrêmement facile de trouver des articles précis sur internet. Autrement dit, il suffit de taper le nom d'une ville pour voir s'afficher toutes les derniers articles publiés sur le web en rapport avec cette commune et ainsi les envoyer à AppCom. Que ce soit sur Google, Twitter, Facebook... il suffit d'envoyer l'article sur AppCom, valider la présaisie automatique et le tour est joué, l'article se retrouve sur le fil d'actualité de la ville concernée. Une façon de centralisé toutes les informations au même endroit.

Mais ce n'est pas tout, étant donné que nous subissons actuellement un troisième confinement et que nous allons en sortir progressivement, c'est le moment pour les commerçants de se réorganiser et par la même occasion le moment pour les habitants de se tenir au courant de tout ce qu'il va se passer.



En passant par AppCom, vous devriez être informé des lieux ré-ouverts et donc de ceux qui sont encore fermés. Il est également possible pour certains habitants d'écrire des articles sur un sujet autour de la ville qui sera ensuite validé par la mairie et publié sur l'app et le site web d'AppCom.

Pour que les mairies ne soient pas fermées au projet, l'étudiant entrepreneur Théo Guidoux, créateur de l'application à seulement 22 ans, propose un service d’accompagnement pour aider les communes à prendre en main l’outil. Après un rendez-vous de présentation de l’application, les mairies peuvent la tester gratuitement pendant un mois tout en bénéficiant de l’aide de l’équipe AppCom, sans engagement ni contrat à signer.



Pour finir, il est important de rappeler que l'application est récente (quelques mois) et qu'il va falloir être patient pour qu'un maximum de communes participent au projet. À l'heure actuelle, il est possible que votre ville ne soit pas concernée mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil tout de même.



Télécharger l'app gratuite AppCom