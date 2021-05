Les nouvelles applications : Cardboard Companion, BeenThere, Mise

Cardboard Companion (App, iPhone, v1.0.1, 92 Mo, iOS 10.0, Nathan Huesmann)

Avec Cardboard Companion, vous pouvez découvrir de nouveaux jeux, trouver des personnes avec qui y jouer, utiliser des outils utiles pendant que vous jouez, suivre les statistiques et gérer votre collection numérique.



Sur la page d'exploration, vous pouvez découvrir de nouveaux jeux, trouver les nouveautés et tendances, ou parcourir les jeux en fonction des catégories et des mécanismes. Grâce à de puissants outils de recherche et de filtrage, vous pouvez facilement trouver le jeu que vous recherchez. Vous pouvez également rechercher des éditeurs, des artistes, des concepteurs et des membres de la communauté des jeux de société. Sur la page des détails d'un jeu de société, vous pouvez voir la note et la difficulté d'un jeu, l'ajouter à vos favoris pour plus tard, lire des critiques, voir des photos et même acheter le jeu.

