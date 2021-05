Benchmark iPad Pro M1 : plus rapide de 50% que la version 2020

Hier à 21:39 (Màj hier à 21:51)

Corentin Ruffin

Si vous suivez l'actualité sur notre blog, vous n'êtes pas sans savoir qu'Apple a fait la présentation de ses nouveaux iPad Pro le mois dernier. Le gros plus avec cette nouvelle version, c'est la présence de la puce M1, la même qu'embarquent les derniers ordinateurs de la firme, apportant puissance et autonomie.

Et pour le coup, les premiers benchmarks autour de la tablette vont dans ce sens, puisque l'appareil serait plus rapide de plus de 50% que la version 2020.

L'iPad Pro M1 : un monstre de puissance ?

Cinq résultats de benchmarks ont été publiés sur Geekbench 5 autour de l'iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération. La présence de la puce M1 semble donner un nouveau souffle à la tablette qui s'adresse aux professionnels, puisque l'appareil a des scores moyens monocœur et multicœur de 1718 et 7284.



Si cela ne veut rien dire pour vous, faisons une comparaison avec la version 2020, qui a obtenu respectivement 1121 et 4656, soit une rapidité en hausse de 56% pour la petite nouvelle. Les résultats de référence révèlent que l'iPad Pro M1 a des performances pratiquement identiques à celles des Mac M1 sortis l'automne dernier.



Pour les performances graphiques, l'iPad Pro M1 a actuellement un score Metal moyen de 20578, soit 71% de plus que sa grande soeur. Impressionnant...



