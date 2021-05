Les nouvelles applications : Sense, BP Bot, Timeric et Batteries

Corentin Ruffin

Voici 4 nouvelles applications tout juste sorties pour nos iPhone et iPad dont Sense, BP Bot, Timeric et Batteries.



La sélection de la semaine vient d'être effectuée par notre équipe, afin de vous proposer les meilleures sorties apps de l'App Store. Bonne découverte et dites-nous quelle nouvelle app vous avez pris !

Sense (App, iPhone, v1.0, 77 Mo, iOS 12.1, Vulcan Labs Company Limited) Sense est votre tracker d'humeur dans un style journal quotidien. Son objectif est d'améliorer votre bien-être émotionnel. La journalisation de l'humeur est une méthode indispensable éprouvée dans le processus de soins personnels quotidiens. Un tracker d'humeur est essentiel pour se préparer au stress, à l'anxiété et à la dépression dans la vie.



Des études scientifiques ont montré que la journalisation était essentielle : il y a des avantages évidents, comme une amélioration de la pleine conscience, de la mémoire et de la communication. Des études ont également montré que l'écriture dans un journal peut conduire à un meilleur sommeil, un système immunitaire plus fort, une plus grande confiance en soi et un QI plus élevé. Télécharger l'app gratuite Sense





BP Bot (App, iPhone / iPad, v1.0.4, 18 Mo, iOS 14.0, Will Taylor) BP Bot est le moyen le plus simple et le plus pratique d'enregistrer votre tension artérielle. Découvrez des schémas et des connexions dans votre tension artérielle que seul un robot pourrait trouver!



COMMENT ÇA FONCTIONNE

- Enregistrez votre tension artérielle systolique et diastolique grâce à notre interface intuitive et fluide.

- Affichez l'historique de votre tension artérielle à travers des tableaux et des graphiques, avec des moyennes mensuelles et d'autres informations.

- N'oubliez jamais de prendre à nouveau votre tension artérielle avec des notifications de rappel quotidiennes.

- Partagez ou sauvegardez sans effort votre historique de pression artérielle par e-mail ou iMessage. Télécharger l'app gratuite BP Bot





Batteries (App, iPhone / iPad, v1.0.5, 8 Mo, iOS 13.0, Pawan Dixit) L'application Batteries est conçue pour faire une seule chose : suivre les batteries de tous vos appareils Apple à partir d'une seule application. Une fois que vous avez installé l'application Batteries sur votre iPhone, iPad, Apple Watch et Mac, le niveau de batterie de tous vos appareils devient disponible dans un seul et même endroit. Ainsi, quel que soit l'appareil sur lequel vous vous trouvez, vous pouvez vérifier le niveau de la batterie de n'importe lequel de vos appareils. Télécharger Batteries à 3,49 €