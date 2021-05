Amazon interdit toujours son outil de reconnaissance faciale à la police

La reconnaissance faciale peut être fantastique quand elle est intégrée dans un smartphone pour le déverrouiller ou valider des achats. Cependant, elle commence à inquiéter quand elle est utilisée par la police. En 2018, un rapport dévoilait l'existence d'un partenariat secret entre Amazon et les services de police américains. La firme de Seattle fournissait un service baptisé Rekognition qui permettait d'aider la police à reconnaitre quelqu'un par son visage. Cette histoire a vite fait polémique et Amazon n'a pas eu d'autres choix que d'interrompre cette entente confidentielle.

L'interdiction est prolongée

On ne le répètera jamais assez, mais qu'est-ce que c'est efficace quand une entreprise est prise la main dans le sac à faire des choses pas très morales !

À chaque fois, la réaction est la même, pour éviter que son image soit dégradée par les médias et les réseaux sociaux, elle prendra à coup sûr la bonne décision pour cesser la polémique.

C'est justement ce qui s'est passé avec Amazon quand un rapport a révélé que l'entreprise collaborait avec les forces de l'ordre américaines pour fournir un service de reconnaissance faciale !

Cette information a fait la Une de tous les médias et Amazon est vite revenu sur sa décision en supprimant l'accès de Rekognition à la police américaine.



À la base, Amazon avait prévu d'interrompre la collaboration pendant un an, puis à l'issue de cette interdiction, tout reviendrait comme avant.

Finalement, la firme de Seattle a changé de position, l'accès de Rekognition par la police est suspendu "jusqu'à nouvel ordre", une façon pour Amazon de calmer définitivement la révolte autour de cet outil.

Le directeur adjoint de l'Union américaine pour les libertés civiles aux États-Unis, Nathan Wessler, a déclaré :

Nous sommes heureux qu'Amazon prolonge son moratoire sur l'utilisation par les forces de l'ordre de la technologie de reconnaissance faciale de l'entreprise. Maintenant, l'administration Biden et les législateurs de tout le pays doivent protéger davantage les communautés des dangers de cette technologie en mettant fin à son utilisation par les forces de l'ordre, quelle que soit l'entreprise qui la vend.

Partout dans le monde, la reconnaissance faciale inquiète les populations qui y voient une forme de surveillance et un manque de respect de la vie privée. La principale source d'inquiétude est évidemment en lien avec la Chine, là-bas la reconnaissance faciale est omniprésente, que ça soit dans la rue, dans les grandes surfaces ou dans les lieux privés.

On peut rapidement voir les dérives quand un gouvernement impose à sa population cette technologie, surtout que d'après une étude menée par Beijing News, 87,46% des Chinois interrogés sont contre la reconnaissance faciale !



