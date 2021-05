Les premiers tests et avis sur l'iPad Pro M1 2021 sont positifs, mais...

Avec l'iPad Pro M1, Apple n'a pas changé les bonnes habitudes, l'entreprise a expédié plusieurs exemplaires aux médias et influenceurs avec lesquels elle a l'habitude de traiter. À seulement quelques jours du lancement officiel de la prochaine tablette haut de gamme d'Apple, nous avons enfin les premiers avis sur internet !

L'écran mini-LED et la puissance impressionnent

Si vous faites partie de ceux qui n'en peuvent plus d'attendre d'avoir l'iPad Pro M1 entre leurs mains, vous allez encore être plus impatient après avoir lu les différents avis des médias.

L'iPad Pro M1 est arrivé dans les bureaux de plusieurs rédactions : The Verge, Gizmodo, Engadget, ZDNet, Wall Street Journal, CNBC... Plusieurs médias ont eu la chance de donner leurs premiers avis après quelques heures de test intensif !



Les avantages de la nouvelle génération d'iPad Pro commencent avec le processeur, exit la puce AXX, Apple est passé au niveau supérieur en intégrant une puce nettement plus puissante la puce M1 qu'on retrouve sur les récents Mac. Grâce à ce changement majeur, l'iPad Pro 2021 est officiellement la tablette la plus puissante que vous trouverez sur le marché dans le monde !



L'autre atout concerne la nouvelle technologie d'écran. Apple propose désormais le mini-LED, une nouveauté qui permet d'obtenir des noirs plus profonds, des couleurs plus prononcées et une luminosité plus puissante. Ce qui est fantastique, c'est que l'autonomie n'est quasiment pas impactée par cette nouvelle technologie !

Tous les arguments sont présents pour que l'iPad Pro M1 pulvérise les bonnes notes des critiques.

Mais qu'en penses les médias qui ont déballé et testé le nouvel iPad Pro avant sa sortie officielle ?

Chez The Verge, le test n'a été que du positif :

Une nouvelle invention que j'adore est la fonction Center Stage. Elle permet de zoomer et de suivre les visages humains pour les maintenir centrés dans le cadre de la caméra frontale grand-angle de l'iPad. Elle fonctionne dans n'importe quelle application de vidéoconférence sans qu'il soit nécessaire de la configurer et elle est très performante, mieux que les fonctions similaires des écrans intelligents comme l'Echo Show ou le Facebook Portal.

À propos du nouvel écran, la différence n'est pas flagrante immédiatement, mais on s'aperçoit d'un gros changement au bout de quelques heures lors de l'utilisation :

Ce qui est amusant avec l'iPad de 12,9 pouces, c'est qu'il est très facile de passer à côté des avantages du Mini LED dans une utilisation quotidienne normale. Au début, vous ne le voyez pas.



Certes, le contraste est excellent lorsque vous naviguez sur le web, envoyez des SMS, jouez à des jeux, etc., mais en réalité, il n'est pas très différent de celui de n'importe quel autre iPad. Apple limite toujours la luminosité maximale à 600 nits dans la plupart des scénarios, ce qui est suffisamment lumineux mais pas éblouissant (l'iPad et l'iPad Air ont une luminosité maximale de 500 nits).



La magie opère lorsque vous regardez des vidéos ou des photos en plein écran. Dans ce cas, l'iPad Pro passe dans un autre mode HDR (ou dans le jargon d'Apple, XDR, pour "Extreme Dynamic Range") qui est vraiment stupéfiant. La luminosité maximale globale de l'écran grimpe à 1 000 nits et la luminosité maximale pour certains éclairages peut atteindre 1 600 nits.



Vous ne le voyez pas tant que vous ne l'avez pas vu, mais vous le voyez.

Chez Gizmodo, on constate une petite faiblesse par rapport à l'autonomie, le nouvel iPad Pro ne serait pas à la hauteur de la version précédente :

J'étais curieux de connaître la durée de vie de la batterie du nouvel iPad Pro, étant donné que les mini-LED sont efficaces et que le M1 avait été une aubaine pour la durée de vie de la batterie sur le MacBook Air et le MacBook Pro.



Mais l'iPad Pro 12,9 pouces de cette année n'a duré que 9 heures et 2 minutes, soit une heure de moins que l'iPad Pro de l'année dernière, lors de notre test d'analyse vidéo sur wifi, et ce, sans tenir compte de l'épuisement notoire de la batterie que représente la 5G.

En ce qui concerne l'écran, le média le définit comme quelque chose d'incroyable pour regarder des séries et des films.



Chez Engadget, on s'est essentiellement penché sur les performances qu'apporte la puce M1, on n’y voit pas une très grande différence :

Pour essayer d'avoir une idée des capacités créatives de l'iPad Pro, j'ai assemblé plusieurs clips vidéo 4K provenant d'anciennes revues lorsque j'avais des cheveux en LumaFusion et je les ai exportés. L'iPad Pro 2020 a terminé en 14 minutes et 20 secondes. Pendant ce temps, le nouveau M1 de l'iPad Pro 2021 a terminé le test en... 14 minutes et 12 secondes. Pas vraiment un grand saut. Ensuite, j'ai effectué un test similaire dans Premiere Rush d'Adobe, mais avec une particularité : au lieu d'exporter le métrage dans sa version native 4K, je l'ai exporté en 1080p à 30 images par seconde. La différence était un peu plus perceptible cette fois-ci, mais pas encore spectaculaire.



Il a fallu un peu plus de six minutes à l'iPad Pro de l'année dernière, tandis que le nouveau modèle l'a fait en 5 minutes et 37 secondes. (Pour ce que cela vaut, Apple a déclaré que "l'iPad Pro précédent était déjà optimisé pour coder et décoder des vidéos en temps réel" et qu'il en va de même pour le moteur vidéo du M1).

Chez ZDnet, on a été impressionné par les nouvelles caractéristiques de l'iPad Pro, autrement dit la mémoire (jusqu'à 1 To) qui a été ajoutée. On regrette les limites qu'on ressent toujours avec iPadOS 14 :

Mais là où je suis le plus impressionné par les performances de l'iPad Pro, c'est avec la mémoire ajoutée. Apple m'a envoyé un iPad Pro de 1 To qui est doté de 16 Go de mémoire, contre 6 Go de RAM dans la gamme d'iPad Pro 2020 (et 4 ou 6 Go de RAM dans le modèle 2018, selon le volume de stockage). Si vous achetez un iPad Pro 2021 avec moins de 1 To de stockage, il sera équipé de 8 Go de mémoire.



Je viens d'un iPad Pro 2018 avec 4 Go de mémoire, mais j'ai passé beaucoup de temps à tester l'iPad Pro 2020 avec 6 Go de mémoire. Sur iPadOS, le manque de mémoire est surtout perceptible lorsque vous êtes en multitâche et qu'une application recharge son interface lorsque vous y revenez, ou lorsqu'un onglet Safari doit se rafraîchir après être resté inactif pendant un certain temps. Ces deux problèmes se produisaient régulièrement sur les précédents iPad Pro que j'ai utilisés - par régulièrement, j'entends toute la journée.



Sur l'iPad Pro 2021, je n'ai pas encore atteint le maximum de la mémoire lorsque je passe d'une application à l'autre et d'un onglet à l'autre de Safari. Les applications restent prêtes à l'action en arrière-plan plus longtemps, et Safari se souvient de chaque détail de la page web.

Ces autres médias ont aussi testé l'iPad Pro M1 :

Retrouvez également les avis des YouTubers en vidéo :

Globalement, les retours sur l'iPad Pro M1 sont bons, on voit des testeurs impressionnés sur la performance de l'appareil, mais aussi sur le nouvel écran qui est source de renouveau grâce à la technologie mini-LED.

Si vous êtes intéressé pour acheter l'iPad Pro 2021, voici où l'obtenir, mais ne vous attendez pas pour l'instant à des réductions !