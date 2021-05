1Password gère Touch ID sur Mac et Windows Hello sur PC

Il y a 7 min

Medhi Naitmazi

Réagir



Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password a reçu aujourd'hui une mise à jour majeure pour son expérience de navigation sur ordinateurs. L'intégration de Touch ID, le mode sombre et une nouvelle expérience pour sauvegarder et modifier les informations d'identification sont les principales nouveautés.



1Password supporte enfin Touch ID sur Mac

1Password a partagé tous les détails dans un article de blog aujourd'hui, avec notamment la prise en charge de Touch ID sur Mac , Windows Hello et même la prise en charge de la biométrie sur Linux.

La fonctionnalité la plus demandée a été la prise en charge de Touch ID et de Windows Hello. Désormais, si 1Password est verrouillé et que l'application de bureau est installée, vous pouvez utiliser l'authentification biométrique pour déverrouiller plus rapidement que jamais !



C'est le moment idéal avec le lancement du nouvel iMac avec le Magic Keyboard mis à jour avec Touch ID et les nombreux MacBook qui en sont équipés.

Le mode sombre sur Mac et PC

Une autre fonctionnalité qui plaira certainement à un grand nombre, le mode sombre est enfin intégré dans 1Password 2.0.0.



Si vous restez tard le soir sur votre ordinateur, vous préférez probablement les sites Web et les applications qui fonctionnent bien en mode sombre, comme iSoft par exemple. Cette mise à jour apporte une prise en charge complète du mode sombre à 1Password dans le navigateur - et cela n'a jamais été aussi beau.



En ce qui concerne les autres changements majeurs, l'enregistrement et la modification des informations d'identification sont plus faciles que jamais à utiliser :

Lorsque la fenêtre de sauvegarde apparaît, vous pouvez voir instantanément tout ce qui sera ajouté au nouvel élément. Vous pouvez même ajuster le contenu et ajouter des balises pour vous aider à rester organisé. De plus, notre générateur de mots de passe récemment mis à jour vous suggérera des mots de passe qui correspondent aux exigences du site Web sur lequel vous vous trouvez afin que vous n'ayez pas à vous soucier des détails si vous ne le souhaitez pas.

1Password sera automatiquement mis à jour vers la dernière version de la version du navigateur pour les utilisateurs existants. Pour les nouveaux utilisateurs, vous pouvez essayer 1Password gratuitement en allant sur le site de l'éditeur. Sinon, il y a toujours l'app iOS :

Télécharger l'app gratuite 1Password - Password Manager