La stabilisation optique de l'image confirmée sur tous les iPhone 13

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Julien Russo

Le système de stabilisation optique de l'image (OIS) est quelque chose de très apprécié par les utilisateurs qui prennent régulièrement des photos avec leur smartphone. À l'heure actuelle, Apple propose cette avancée technologique uniquement dans les modèles Pro des iPhone 12, mais d'après un rapport, avec les iPhone 13, la stabilisation de l'image devrait s'étendre à tous les modèles.

Une fonctionnalité qui ne sera plus réservée aux modèles Pro

Apple est conscient que les concurrents vont très vite en ce qui concerne la qualité des photos et vidéos sur les smartphones. Déjà que l'iPhone est loin d'être exemplaire en ce qui concerne le zoom optique, il ne faudrait pas non plus qu'Apple cumule du retard sur certaines fonctionnalités dites "basiques".

L'une des plus populaires s'appelle la stabilisation optique de l'image, elle permet à n'importe quel utilisateur d'avoir des clichés magnifiques, même s'il y a un léger tremblement de la main lorsque vous prenez la photo.



Selon un récent rapport de Digitimes, Apple souhaiterait exporter cette technologie dans les quatre modèles d'iPhone 13, autrement dit les Pro ne seront plus les seuls concernés par la stabilisation optique de l'image. Une bonne nouvelle !

Voici ce que dit le rapport :

Les fabricants de VCM livrent principalement des expéditions pour les combinés Android au premier semestre de l'année, mais ces expéditions devraient être dépassées par celles pour les iPhones au second semestre, étant donné que tous les nouveaux iPhones disposeront de la fonction OIS (stabilisation optique d'image optique) à changement de capteur, ont déclaré les sources, ajoutant qu'on a dit aux fabricants d'augmenter la capacité de 30 à 40 % pour répondre à une forte demande d'iPhones.

Cela vient confirmer le précédent rapport de Digitimes qui assurait aussi en janvier 2021 que la firme de Cupertino opterait pour la stabilisation optique de l'image pour tous les iPhone 13. Cette indication de l'augmentation des expéditions est clairement un signe qui montre qu'Apple va intégrer cette technologie de manière systématique dans toutes les prochaines générations d'iPhone à venir.