iBons Plans 3.0 : mode sombre, notifications et synchro iCloud !

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

1



Cela faisait un moment que l'application iBons Plans n'avait pas été mise à jour. Il s'agit d'un service qui regroupe les promos et bonnes affaires autour d'Apple, que ce soit les apps, les accessoires ou les produits comme l'iPhone, le Mac ou les AirPods par exemple. La version 3.0 est arrivée ce matin avec plusieurs nouveautés majeures.



iBons Plans v3 est disponible sur App Store

Il s'agit d'une mise à jour 3.0 très importante qui a pris en compte les retours utilisateurs avec :

Le mode sombre

Des favoris synchronisés dans iCloud

Des notifications pour être alerté des nouvelles promos

Des performances doublées

Un bouton pour partager un bon plan

Un bouton pour tourner les cartes afin de voir le produit en promo

Compatibilité avec la "transparence du suivi publicitaire"

Outre le mode sombre qui facilite la lecture de nuit, on note surtout l'arrivée d'un système de favoris pour conserver un bon plan pour plus tard, et ainsi éviter de le perdre le lendemain à la publication des nouveautés, ainsi que le support des notifications push qui permettent de savoir quand il y a du nouveau justement. Pensez à accepter la popup pour en profiter.



Autre élément important, l'interface est plus réactive avec un chargement plus rapide des données, et un bouton pour voir le produit en photo. On pouvait déjà retourner une carte mais ce n'était pas forcément évident pour certains utilisateurs.

Enfin, iBons Plans en profite pour se mettre à jour avec les dernières exigences de l'App Store comme ATT, le suivi publicitaire qui laisse la main au client sur le traçage éventuel. Une app gratuit indispensable qui est plus complète que jamais.



PS : l'app ne pèse que 10 Mo et fonctionne à partir d'iOS 10.

Télécharger l'app gratuite iBons Plans