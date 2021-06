Adobe : Illustrator, Lightroom Classic et InDesign tournent sur Mac M1

Adobe continue ses petites mises à jour pour ses logiciels sur Mac M1. À partir d'aujourd'hui, ce ne sont pas moins de sept logiciels de la marque qui tournent nativement sur Mac M1. Une belle montée en puissance après plusieurs mois d'attentes.

L'optimisation pour Mac M1 prend de l'ampleur chez Adobe

Depuis la sortie des Mac M1 et donc de la puce Apple Silicon, Apple a expliqué qu'il fallait laisser du temps à certains développeurs pour que leurs logiciels tournent nativement sur ces machines. La Pomme a également présenté Rosetta 2 qui permet de simplifier le transfert d'un logiciel d'une architecture à une autre.



Nous voici maintenant huit mois plus tard et il faut l'avouer, énormément de développeurs se sont mis à jour pour Apple Silicon même si certains manquent encore à l'appel. C'était justement le cas d'Adobe qui depuis le début de l'année proposait des versions bêta en attendant les versions définitives.

À partir de ce mardi 8 juin, bonne nouvelle du côté des utilisateurs des services Adobe car la société annonce que Illustrator, Lightroome Classic et InDesign tournent nativement sur les Mac M1. Une bonne nouvelle qui s'accompagne bien évidemment de performances accrues.



En moyenne, Adobe annonce un gain de 77% supplémentaire par rapport aux versions Mac Intel. Un chiffre assez impressionnant qui nous l'espérons sera visible lors de l'utilisation réelle. Voilà une liste qui s'épaissit de plus en plus. Pour rappel, Photoshop, Lightroom, Premiere Rush et Audition sont déjà disponibles en version M1. Premiere Pro lui est encore en bêta.



