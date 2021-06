Logic Pro bientôt mis à jour avec des outils Spatial Audio

Il y a 4 heures

Julien Russo

Réagir



Dans une interview accordée à Billboard, Eddy Cue le vice-président senior des services et logiciels chez Apple a exprimé son souhait que dans un avenir proche, toutes les musiques qui sortiront sur Apple Music soient compatibles Dolby Atmos et Spatial Audio. Pour contribuer à cette évolution, Apple va prochainement mettre à disposition des outils Spatial Audio sur Logic Pro.

Une importante mise à jour dès la fin de l'année

C'est dans un éditorial d'Apple Newsroom que Zane Lowe l'animateur radio d'Apple Music mentionne une nouveauté inédite à venir dans Logic Pro.

Le logiciel spécialisé dans l'écriture de morceaux, dans le marquage de rythmes, de l'édition et du mixage professionnel va proposer une mise à jour incluant plusieurs outils pour que vos créations soient compatibles avec l'Audio Spatial.



L'objectif principal à travers cette nouveauté, c'est d'offrir la possibilité aux producteurs de musiques de créer des morceaux compatibles Spatial Audio qu'ils pourront après publier sur Apple Music. Cela va permettre de rapidement agrandir le catalogue de musiques Spatial Audio, ce qui est un énorme avantage pour la vente d'AirPods Pro et d'AirPods Max qui profitent tous deux de cette technologie !

Zane Low d'Apple Music explique :

Apple construit des outils de création musicale immersive directement dans Logic Pro plus tard cette année. Ainsi, tout musicien sera en mesure de créer et de mixer ses chansons dans Spatial Audio pour Apple Music - qu'il soit en studio, à la maison ou ailleurs.

Bien sûr, la stéréo existera toujours - personne n'entre et n'annule la stéréo, tout comme ils n'ont pas annulé le mono. J'ai beaucoup de disques mono dans ma collection, et ils sonnent bien parce qu'ils ont été conçus pour être entendus en mono. La musique qui a été conçue pour être entendue en stéréo sonnera incroyable en stéréo comme elle l'a toujours fait. Mais maintenant, la musique trouvera son chemin vers un environnement spatial. Il ne s'agit pas de la fin de quoi que ce soit, il s'agit du début de quelque chose de nouveau.

Pour rappel, le Spatial Audio est une technologie qui permet de créer un environnement immersif pour l'utilisateur qui écoute la musique avec un casque ou des écouteurs. Le but de cette avancée est de proposer une expérience similaire à une situation réelle, avec une paire d'AirPods Pro ou d'AirPods Max et une musique Spatial Audio, vous aurez rapidement l'impression d'être dans une salle fermée avec l'artiste devant vous et les instruments sur les côtés.



Si vous cherchez une musique compatible Spatial Audio, pas besoin d'aller bien loin, il vous suffit d'aller dans "Explorer" de l'application Apple Music puis vous verrez des playlists spéciales Spatial Audio.

On y retrouve des musiques de Lady Gaga, Ariana Grande, The Beattles, Billie Eilish, Post Malone, Nicki Minaj, Lil Wayne, Bob Marley... Une grande sélection vous attend déjà !

Pour ceux qui souhaitent profiter de Logic Pro dès que les outils Spatial Audio seront disponibles, vous pouvez profiter d'un essai de 90 jours quand vous le souhaitez.

À noter qu'à l'issue de cette période de test, vous devrez payer l'application qui coûte 229,99€ sur le Mac App Store. Logic Pro est l'un des logiciels les plus performants et complets actuellement disponibles. N'oublions pas également qu'il est destiné à la base pour les professionnels et les grands studios de production.

Télécharger Logic Pro à 229,99 €