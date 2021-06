Nouveaux widgets iOS 15 : Game Center, Mail, Localiser, App Store, Contacts et Sommeil

On continue de décortiquer iOS 15 et ses 250 nouveautés. Après avoir installé plus de 5,5 Go de firmware, Apple nous propose non seulement un petit "Hello" au démarrage, mais aussi de nouveaux widgets pour ses apps natives. Ainsi, Mail, Contacts, Localiser, Sommeil, App Store et Game Center peuvent s'afficher sur votre écran d'accueil avec parfois des fonctionnalités bien utiles.

Nouveaux widgets sur iOS 15

Voici un exemple de widgets sur iOS 15, certains comme celui de l'App Store semblant quelque peu HS. C'est en tout cas une bonne nouvelle pour ceux qui apprécient ces modules et qui personnalisent leur système.



Sur iPadOS 15, notez qu'Apple propose deux tailles supplémentaires qui sont évidemment plus grandes que les trois d'iOS 15.

Widget Localiser

Le widget Localiser permet de tracer vos amis et vos objets personnels directement depuis l'écran d'accueil. Il y a deux tailles et deux modes différents, pour les amis ou vos objets.

Widget Contacts

Le widget contact affiche votre famille et à vos amis sur l'écran d'accueil afin de lancer un appel, un FaceTime, un message ou autre très facilement. Avec le partage familial, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires, comme approuver les achats ou les demandes de temps d'écran de vos enfants.

Widgets du Game Center

Le widget "Continuer à jouer" affiche vos jeux récemment joués avec Game Center sur tous les appareils. Le second widget "Vos amis y jouent" vous aide à découvrir les jeux auxquels vos amis sont accrocs.

Widget de l'App Store

Ce nouveau widget semble pour le moment capricieux, mais il est censé permettre de voir les histoires, les collections et les événements intégrés à partir de votre onglet "Aujourd'hui" de l'app, directement sur votre écran d'accueil.

Widget de Sommeil

Le widget Sommeil permet de surveiller les données liées à vos nuits sans ouvrir Santé.

Widget de Mail

Jetez un coup d'œil à votre dernier courriel et accédez rapidement à l'une de vos boîtes aux lettres avec le widget Mail. Par défaut, il affiche les mails de vos favoris, mais un appui long permet de modifier la boite à afficher. Plusieurs tailles s'offrent à vous, sauf la petite.

Widgets par défaut

Enfin, Apple a pensé qu'après une une mise à niveau de l'OS, il serait intéressant de voir une nouvelle mise en page par défaut, avec des widgets des applications que vous utilisez le plus organisées dans Smart Stacks, les Piles Intelligentes. Pas mal, mais déroutant.



