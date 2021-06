Apple améliore "Move To iOS" pour attirer les clients Android (iOS 15)

Alexandre Godard

Migrer vers iOS. Voici le nom de l'application indispensable si vous êtes un utilisateur Android et que vous souhaitez passer chez le concurrent Apple. Grâce à celle-ci, il vous sera possible en quelques clics de transférer un maximum de données pour que votre nouvelle expérience soit la plus familière et la plus fluide possible.

Transférer ses données Android vers iOS devient un jeu d'enfant

Depuis maintenant six ans, Apple propose une application nommée "Migrer vers iOS" sur le Play Store des smartphones Android afin vous l'aurez compris d'aider les nouveaux clients qui font la bascule. À l'intérieur, on retrouve une interface qui simplifie le transfert de certaines informations de son smartphone Android vers son nouvel iPhone.



Depuis pas mal de temps, il est possible de passer par cette application pour transférer ses contacts, son historique message, son calendrier personnel, ses photos/vidéos, son fond d'écran... Mais Apple semble vouloir aller encore plus loin dès iOS 15.

À partir d'iOS 15, il sera également possible d'importer des albums photo, des fichiers, des documents et même ses propres paramètres d'accessibilité. De plus, Apple va mettre en place un code QR qui sera visible à plusieurs endroits pour trouver l'application plus facilement et ainsi la rendre plus connue aux yeux de tous.



Il n'y a plus qu'à attendre la sortie d'iOS 15 cet automne et une probable mise à jour de l'app "Migrer vers iOS" sur le Play Store pour que les nouveaux utilisateurs Apple puissent transférer un maximum de données de leur ancien smartphone. Un départ en toute tranquillité dans l'écosystème de la Pomme.